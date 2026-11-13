Hôm nay, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Ngày 13/11, theo chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng; thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội và họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Buổi sáng, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng, nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại hội trường về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; họp riêng xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tại phiên thảo luận tổ, Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.