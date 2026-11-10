CEO Nvidia 'thuê công ty chuyên xử lý bê bối tình ái từ năm ngoái'

Theo Wired, Jensen bắt đầu hợp tác với Heller, công ty truyền thông do Risa Heller sáng lập, từ một năm trước. Hai nguồn tin cho biết đơn vị này từ đó phụ trách các hoạt động truyền thông hậu trường cho tỷ phú công nghệ.

Heller nổi tiếng với việc xử lý những vụ bê bối cá nhân và cáo buộc sai phạm tình dục liên quan đến các nhân vật có tiếng. Trong số những khách hàng từng được công ty đại diện có cựu nghị sĩ Anthony Weiner và đầu bếp Mario Batali.

Jensen Huang và Alice Huang ở một quán bar tại Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 6/2024. Ảnh: Taiwan News

Ban đầu Heller được thuê để hỗ trợ các vấn đề đời tư của Jensen Huang, trong đó có hoạt động từ thiện của gia đình. Công ty thường xuyên liên lạc với CEO Nvidia và con gái ông, Madison Huang, giám đốc tiếp thị sản phẩm tại tập đoàn. Vai trò của Madison trong công ty cũng ngày càng được mở rộng.

Hiện chưa rõ việc Jensen thuê Heller ban đầu có liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân hay không. Hai nguồn tin không xác nhận công ty đã biết về chuyện này từ thời điểm bắt đầu hợp tác.

Thông tin được công bố sau khi Jensen thừa nhận ngoại tình và xin lỗi vợ con. Theo truyền thông quốc tế, nhân tình của ông có thể là Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed. Người phụ nữ này từng bị các quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Hình ảnh Jensen và Alice ngồi cạnh nhau tại một sự kiện ở Đài Bắc hồi tháng 6/2024, cũng như cùng dự một bữa tối vào tháng 5/2025, đang được lan truyền rộng rãi.

Sau khi Jensen thừa nhận ngoại tình, Nvidia - công ty có giá trị vốn hóa khoảng 4.500 tỷ USD, mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu CEO có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Tập đoàn đồng thời khẳng định vẫn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn lên tiếng: "Chúng tôi từng phản hồi về vấn đề này. Những câu chuyện về cái gọi là 'gián điệp Trung Quốc' hoàn toàn vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Trung Quốc".