Ông Trump đề nghị Israel để Syria đối phó với Hezbollah

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên tại Pháp như sau: "Người đang điều hành Syria hiện nay là người mà tôi bổ nhiệm, một người rất có trách nhiệm với Syria. Cùng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và một số người khác, ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời để giúp mọi thứ đi vào trật tự. Ông ấy không phải là một "hướng đạo sinh" nhưng sắp xếp mọi thứ rất ổn... Ông ấy làm việc rất hiệu quả".

Phê phán lập trường của Israel ở Lebanon, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi đã đề nghị với Israel hãy để Syria đối phó với Hezbollah vì thành thật mà nói, tôi nghĩ Syria sẽ làm tốt hơn”.

Người đứng đầu nước Mỹ cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải có trách nhiệm hơn đối với vấn đề Lebanon đồng thời chỉ trích quy mô các chiến dịch quân sự chống lại nhóm Hezbollah của nước này.

Ông Trump nói: "Tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời với Bibi nhưng giờ đây ông ấy phải có trách nhiệm hơn đối với Lebanon... Tôi phải nói rằng trong tất cả các quốc gia, Lebanon bị đối xử tệ nhất và họ không thể tự vệ. Nhóm Hezbollah ở Lebanon và đó là một vấn đề của họ. Tôi không hài lòng với cách Israel xử lý vấn đề Lebanon và Hezbollah". Bibi là biệt danh thời thơ ấu của Thủ tướng Israel Netanyahu.

Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài “quá lâu và có quá nhiều người bị giết” ở Lebanon. "Israel lẽ ra có thể kết thúc cuộc đối đầu với Hezbollah nhanh hơn nhiều. Mọi thứ cứ kéo dài mãi và khi điều đó xảy ra, nó sẽ tạo ra tác động tiêu cực đối với thỏa thuận lớn với Iran".

Ông Trump nói thêm: "Không cần thiết phải phá hủy một tòa nhà chung cư mỗi khi bạn tìm kiếm ai đó và không phải tất cả đều là Hezbollah".