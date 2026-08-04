Nhà hàng liên quan món gà có dòi tại tiệc tân gia bị phạt 27 triệu đồng

Ngày 4/8, UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở nhà hàng lưu động liên quan vụ việc món gà có dòi.

Dòi bò lúc nhúc trong món gà.

Theo quyết định, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 27 triệu đồng. Cụ thể, chủ cơ sở bà H' Mai Byã (trú buôn Jung, xã Ea Ktur) bị phạt 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm và 25 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, UBND xã Ea Ktur cũng yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, trước đó trên mạng xã hội một đoạn clip được lan truyền ghi lại hình ảnh món thịt gà được hâm nóng tại một bàn tiệc. Dù nước đang sôi nhưng bên trong miếng thịt gà lại xuất hiện hàng chục con vật nhỏ màu trắng bò lúc nhúc. Sự việc xảy ra tại bữa tiệc tân gia trưa 27/7.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND xã Ea Ktur đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.