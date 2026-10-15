Mùa đông năm nay rất ấm, ít có rét đậm rét hại

El Nino rất mạnh, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino có xác suất duy trì cường độ rất mạnh lên tới 96% trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, sau đó suy yếu dần. Trong những tháng đầu năm 2027, nhiệt độ trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng thiếu hụt, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất.

El Nino khiến rét đậm rét hại ít xảy ra trong mùa đông năm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Theo dự báo, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%. Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, El Nino vẫn duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ. Nhiều khả năng hiện tượng này đạt cường độ trung bình đến mạnh, tiếp tục kéo dài đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần trở lại trạng thái trung tính.

Trong bối cảnh đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Cụ thể, tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Về lượng mưa, diễn biến giữa các khu vực có sự khác biệt. Trong tháng 11/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong khi Trung Bộ thấp hơn từ 20-40mm.

Sang tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong khi đó, lượng mưa từ Quảng Trị đến TP Huế thấp hơn từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm.

Tháng 1/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Trong tháng 2-3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm. Đến tháng 4/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ thấp hơn từ 10-20mm, Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 20-40mm.

Bão ít hơn trung bình nhiều năm, rét đậm rét hại có thể xuất hiện ngắn ngày

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ có 2,8 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền. Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Đối với không khí lạnh, hoạt động được dự báo yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Tại Trung Bộ, trong tháng 11-12/2026 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Trong khi đó, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm tại Nam Bộ. Cụ thể, miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ tháng 2/2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 3-4/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3/2027.

Ngoài các hình thái thời tiết trên, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước. Trong tháng 3-4/2027, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hình thái thời tiết nguy hiểm trong thời kỳ dự báo có thể gây ra nhiều tác động đến sản xuất và đời sống. Bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có thể gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá có thể tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Đáng lưu ý, từ tháng 2 đến tháng 4/2027, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thiếu hụt mưa trong điều kiện nền nhiệt độ cao. Tình trạng này có thể gây tác động lớn đến nguồn nước, ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống và sản xuất.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết và khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất, việc chủ động cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có ý nghĩa quan trọng.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương cần thường xuyên cập nhật, tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó phù hợp. Đặc biệt, cần chú trọng phương án vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.