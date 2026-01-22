Ông Trump chỉ trích châu Âu, cho rằng lục địa này “không còn như trước”

“Chúng ta có thể tranh luận về điều đó, nhưng thực ra chẳng có gì để tranh luận cả. Bạn bè tôi trở về từ nhiều nơi khác nhau, tôi không muốn xúc phạm ai và họ nói rằng: 'Tôi không còn nhận ra nơi đó nữa. Và đó không phải theo nghĩa tích cực, mà là theo nghĩa rất tiêu cực'”, ông Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Giới quan sát cho rằng đây là thông điệp cứng rắn từ một tổng thống vốn đã đẩy quan hệ Mỹ – châu Âu vào trạng thái khủng hoảng với tham vọng sáp nhập Greenland.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ có rất nhiều cuộc họp đã lên lịch về Greenland khi dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ tuần này. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ các quốc gia châu Âu sẽ hủy bỏ cam kết đầu tư vào Mỹ nhằm đáp trả việc Washington áp thuế quan đối với các đồng minh không ủng hộ việc Mỹ sở hữu Greenland.

Tuy nhiên, thay vì lo ngại NATO tan rã khi Mỹ cố gắng “sở hữu Greenland”, Tổng thống Mỹ cho rằng, NATO đang rất mạnh và các bên sẽ đạt được một thỏa thuận “làm hài lòng cả đôi bên” về Greenland trong tương lai.

Ông Trump cũng nhận định, các chính sách nhập cư và kinh tế của châu Âu đã dẫn tới những hệ quả mang tính thảm họa, đặc biệt khi so sánh với điều mà ông gọi là “phép màu kinh tế” tại Mỹ.

“Tôi yêu châu Âu và tôi muốn châu Âu phát triển tốt đẹp, nhưng châu Âu đang đi không đúng hướng”, ông Trump cho hay, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân như “chi tiêu chính phủ ngày càng gia tăng, làn sóng nhập cư ồ ạt không được kiểm soát và sự phụ thuộc kéo dài vào hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài”.