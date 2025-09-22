Điện Kremlin bình luận về quan hệ Trump-Putin

Ngày 21-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin "đánh giá cao mối quan hệ mang tính xây dựng" giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin thuộc đài VGTRK, ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin đánh giá cao việc hai nhà lãnh đạo có thể "thảo luận cởi mở về những vấn đề cấp bách và nhạy cảm nhất".

“Tổng thống Putin, giống như Tổng thống Trump, vẫn quan tâm và sẵn sàng đưa toàn bộ cuộc khủng hoảng Ukraine vào con đường giải quyết hòa bình" - ông Peskov nói, đồng thời lưu ý rằng Moscow sẽ "tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội" cho hoạt động ngoại giao tiếp tục.

"Chúng tôi tin tưởng Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump sẽ nỗ lực hỗ trợ vấn đề này. Chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao" - ông Peskov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (bang Alaska, Mỹ) hồi tháng 8. Ảnh: WHITE HOUSE

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập chuyến thăm gần đây của Tổng thống Trump tới Anh - một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine.

"Anh là một trong những nước dẫn đầu phe ủng hộ cuộc chiến này" - ông Peskov cáo buộc và cho rằng Tổng thống Trump "có lẽ đã được nghe rất nhiều về kế hoạch tiếp tục gây áp lực lên Nga", bao gồm việc sử dụng các biện pháp trừng phạt.

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng cáo buộc các nước châu Âu đang làm mọi cách có thể để leo thang căng thẳng ở Ukraine và thúc đẩy Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tiếp tục các hoạt động quân sự.

"Thật không may, một bên là chế độ Kiev và bên kia là các nước châu Âu đang làm mọi cách có thể để thúc đẩy leo thang. Họ đang làm mọi cách có thể để kéo dài cuộc chiến và khuyến khích ông Zelensky làm như vậy" - ông Peskov nói .

Các nước châu Âu chưa lên tiếng về các thông tin trên.