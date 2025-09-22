Tổng thống Pháp trả lời thẳng thừng về lời kêu gọi của ông Trump

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

“Vấn đề châu Âu vẫn nhập khẩu năng lượng Nga không phải là yếu tố then chốt hiện nay”, ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS (Mỹ) hôm 21/9. “Chúng tôi đã cắt giảm hơn 80% lượng tiêu thụ dầu và khí đốt từ Nga”.

Theo truyền thông phương Tây, Pháp là quốc gia châu Âu nhập khẩu một lượng lớn khí hóa lỏng (LNG) có nguồn gốc từ Nga. Khoảng 1/3 LNG được chuyển tới các cảng nhập của Pháp là từ Nga hoặc thông qua trung gian.

Trong vài tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu Nga. Ông Trump nói sẵn sàng áp các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow “nhưng sẽ không làm vậy khi châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga”.

Trong khi EU nhìn chung đã giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào năm 2022, vẫn còn một số quốc gia thành viên phụ thuộc đáng kể. Slovakia và Hungary khẳng định sẽ tiếp tục coi Nga là nguồn cung cấp năng lượng chính cho đến khi EU tìm được nguồn thay thế phù hợp.

EU đã thông qua lệnh cấm nhập các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ dầu Nga, có hiệu lực từ năm tới với một số nước được hưởng ngoại lệ, cũng như đang thảo luận về việc cấm nhập khẩu LNG của Nga kể từ năm 2027.

Khi được người dẫn chương trình trên đài CBS hỏi liệu Pháp có ủng hộ các biện pháp trừng phạt hay đánh thuế bổ sung với Nga hay không, ông Macron nói “điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi”. “Nếu chỉ phụ thuộc vào tôi, thì ngày mai tôi sẽ làm”, ông Macron nói.

Trong bối cảnh tại châu Âu ngày càng dấy lên ý tưởng mở rộng việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, ông Macron đưa ra cảnh báo thận trọng. “Về vấn đề tài sản bị đóng băng, tất cả chúng ta đều rất coi trọng việc tuân thủ luật pháp quốc tế”, ông Macron nói trên đài CBS. “Chúng ta không thể tịch thu những tài sản thuộc ngân hàng trung ương, dù đó là tài sản Nga”.

Phần lớn trong số khoảng 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga hiện nằm ở châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây gợi ý có thể dùng số tiền này để cung cấp cho Ukraine dưới dạng khoản vay. Hiện tại, EU mới chỉ cho Ukraine vay các khoản tiền được trích từ tiền lãi hình thành trong tương lai đối với các tài sản đóng băng của Nga.