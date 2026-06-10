Ông Trump cáo buộc Iran bắn hạ trực thăng quân sự Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, chiếc trực thăng AH-64 Apache bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Theo Tổng thống Mỹ, 2 phi công trên máy bay đều sống sót và không bị thương nghiêm trọng.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, 2 thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống sau khi trực thăng rơi xuống vùng biển ngoài khơi Oman. Đáng chú ý, chiến dịch cứu hộ được thực hiện bởi 1 tàu mặt nước không người lái thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 59, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng phương tiện không người lái để giải cứu binh sĩ trong thực tế.

Trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ - Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cũng cho biết, 2 quân nhân được tìm thấy và đưa tới nơi an toàn trong khoảng 2 giờ sau sự cố. Hiện sức khỏe của cả hai ổn định và đang được theo dõi y tế. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Trump khẳng định, trực thăng đã bị Iran bắn hạ và nhấn mạnh Mỹ "bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này". Phía Iran hiện chưa chính lên tiếng về vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ vẫn đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Cũng trong ngày 9/6, Tổng thống Trump cho biết, ông tin tưởng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng "2 hoặc 3 ngày tới". Theo ông Trump, thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn tới việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối và một giải pháp ngoại giao sẽ hiệu quả hơn so với các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, vụ việc liên quan tới trực thăng Apache bị bắn rơi có thể làm gia tăng căng thẳng, khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn trong những ngày tới.