Trùm tình báo Mossad khét tiếng của Israel mất chức vì thất bại đau đớn trước Iran

Logo của Mossad. Ảnh Wikipedia

Theo kênh truyền hình Israel Channel 12, dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, vị phó giám đốc Mossad này là người phụ trách một dự án được khởi động cách đây khoảng một năm với ngân sách lên tới 1 tỷ shekel (khoảng 344 triệu USD) và huy động hàng trăm nhân sự tham gia.

Mục tiêu của chiến dịch được cho là hỗ trợ các nỗ lực nhằm làm suy yếu và cuối cùng lật đổ ban lãnh đạo Iran.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Channel 12, kế hoạch này đã không đạt được mục tiêu đề ra.

"Mọi người đều đã biết rằng kết quả không được như mong đợi", một nguồn tin cho biết.

Giám đốc mới của Mossad ra quyết định sa thải

Báo cáo cho biết tân Giám đốc Mossad Roman Gofman đã ra quyết định cách chức vị Phó giám đốc hôm thứ Sáu tuần trước, chấm dứt 22 năm phục vụ của ông tại cơ quan tình báo hàng đầu Israel.

Tuy nhiên, cả Mossad lẫn chính phủ Israel đều không chính thức xác nhận việc sa thải có liên quan đến chiến dịch được đề cập.

Trong tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố thay mặt Mossad, quyết định này được mô tả là một phần của quá trình chuyển giao lãnh đạo sau khi ông Gofman được bổ nhiệm.

Theo tuyên bố, Giám đốc mới muốn xây dựng một đội ngũ lãnh đạo cấp cao mới để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chiến lược của cơ quan cũng như đối phó với những thách thức trong tương lai.

Xuất hiện thông tin Mossad bí mật hỗ trợ lực lượng người Kurd

Thông tin về vụ sa thải xuất hiện chỉ vài ngày sau khi nhật báo Israel Yedioth Ahronoth tiết lộ một hoạt động bí mật khác của Mossad.

Theo báo cáo này, Mossad đã cung cấp cho các nhóm người Kurd số vũ khí thu giữ được từ lực lượng Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Lebanon.

Chiến dịch được cho là nằm trong một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Nguồn tin cũng cho biết lực lượng CIA của Mỹ từng tham gia vào sáng kiến này trước khi chương trình bị đình chỉ bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Căng thẳng Israel - Iran tiếp tục gia tăng

Những tiết lộ mới nhất xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran đang leo thang mạnh mẽ sau hàng loạt cuộc tấn công và đáp trả quân sự trong khu vực.

Trước đó, một cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel chỉ là "thông điệp cảnh báo", đồng thời tuyên bố bất kỳ hành động quân sự mới nào từ phía Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng "đau đớn hơn nhiều".

Nếu các thông tin từ truyền thông Israel là chính xác, đây có thể là một trong những thất bại tình báo đáng chú ý nhất của Mossad trong những năm gần đây, đặc biệt khi chiến dịch tiêu tốn hàng trăm triệu USD nhưng không đạt được mục tiêu làm suy yếu chính quyền Tehran.