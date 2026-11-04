Ông Trump cam kết chấp nhận kết quả bầu cử, sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận các kết quả đó. Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ và làm việc cùng họ. Có lẽ hai bên sẽ tìm được một phương án thỏa hiệp”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với New York Times.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Những phát biểu mang tính hòa giải này cho thấy ông Trump có thể đang để ngỏ khả năng hợp tác với đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này nhiều khả năng sẽ có thêm lợi thế chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu ông Trump có duy trì lập trường này hay không, khi cách tiếp cận của tổng thống có thể thay đổi trong những ngày tới.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra giữa bối cảnh các hãng truyền thông Mỹ như CNN, NBC News đồng loạt dự báo đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện. NBC News dự đoán đảng Dân chủ dự kiến giành ít nhất 244 trong tổng số 435 ghế.