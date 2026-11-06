Ứng viên 19 tuổi 'lật ghế' nghị sĩ Cộng hòa kỳ cựu

Daniel Darris-O'Connor sẽ đón sinh nhật lần thứ 20 vào ngày 5/1/2027, chỉ một ngày trước khi tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện bang Massachusetts.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, ứng viên đảng Dân chủ này đánh bại nghị sĩ Marc Lombardo, thành viên đảng Cộng hòa đã đại diện cho Quận 22 Middlesex từ khi Darris-O'Connor mới 4 tuổi. Chiến thắng này đưa anh trở thành một trong những nhà lập pháp trẻ tuổi nhất trong lịch sử bang Massachusetts.

Daniel Darris-O'Connor. Ảnh: CBS Boston

Niềm đam mê chính trị của Darris-O'Connor bắt đầu từ thời điểm đại dịch Covid-19, khi còn là học sinh lớp 7. Anh đã tìm hiểu về bộ máy chính quyền, từ đó tham gia sâu hơn vào các vấn đề chính trị tại địa phương và bang.

Darris-O'Connor sau đó tham gia vào nhiều hội đồng và ủy ban tại địa phương, trước khi giành một ghế trong Hội đồng Điều hành thị trấn Billerica vào năm 2025, khi mới 18 tuổi và vẫn còn đang học trung học.

Darris-O'Connor bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Hạ viện bang Massachusetts cách đây 9 tháng, sau khi tốt nghiệp trung học. Nhiều người nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thắng, nhưng cử tri chứng minh rằng họ đã sai.

"Tôi là một ứng viên trẻ tuổi, nhưng tôi không lấy tuổi tác làm trọng tâm cho chiến dịch tranh cử. Thay vào đó, tôi tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng đối với địa phương chúng ta", anh nói.

Daniel Darris-O'Connor trong giai đoạn tranh cử. Ảnh: Boston Global

Dẫu vậy, anh thừa nhận rằng độ tuổi của mình đôi khi cũng tạo ra những tình huống hài hước trong quá trình đi vận động, gõ cửa từng nhà cử tri.

"Có người tưởng tôi là con trai ứng viên, có người lại nghĩ tôi là thực tập sinh trong đội ngũ tranh cử. Tuy nhiên, chính những cuộc trò chuyện vui vẻ ban đầu đó lại mở đường cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về chiến dịch và những vấn đề then chốt đang được đặt ra", Darris-O'Connor kể lại.

Chiến thắng của Darris-O'Connor diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành được nhiều chiến thắng trên khắp cả nước trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Darris-O'Connor cho biết chương trình nghị sự của anh không nhấn mạnh vào vấn đề đảng phái mà tập trung đến tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và vấn đề mà anh mô tả là sự thiếu vắng đại diện cho cư dân tại thị trấn Billerica.

Dù chiến thắng của Darris-O'Connor thu hút sự chú ý trên toàn quốc, anh khẳng định vẫn tập trung vào cộng đồng nơi mình lớn lên và hy vọng người dân sẽ tiếp tục chia sẻ những mối quan tâm của họ.

"Tôi xin cảm ơn các cử tri Billerica đã đặt niềm tin vào tôi để trở thành người đại diện của họ. Phía trước vẫn còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành", Darris-O'Connor nói.