Tổng thống Trump còn những 'lá bài' nào trong 2 năm cuối nhiệm kỳ?

Tổng thống Trump vẫn nắm giữ nhiều công cụ quyền lực quan trọng dù đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn còn nhiều công cụ quyền lực đáng kể để tác động tới chính trường Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Thất bại của đảng Cộng hòa đồng nghĩa ông Trump sẽ phải điều hành đất nước dưới sự giám sát của một Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát.

Điều này có thể khiến các chương trình nghị sự trong nước của Nhà Trắng gặp nhiều trở ngại hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối mặt với các cuộc điều tra và chất vấn từ phe đối lập.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Tổng thống mất quyền lực. Theo Hiến pháp Mỹ, ông Trump vẫn nắm giữ đầy đủ thẩm quyền của người đứng đầu nhánh hành pháp cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 1-2029.

Một trong những công cụ quan trọng nhất còn lại của ông Trump là quyền phủ quyết. Dù Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể thông qua các dự luật trái với quan điểm của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ vẫn có quyền bác bỏ.

Tổng thống Trump gần đây cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết trong “một hoặc hai tháng” trước khi cân nhắc các thỏa hiệp với lãnh đạo phe Dân chủ.

Sắc lệnh hành pháp cũng được đánh giá sẽ trở thành công cụ được sử dụng thường xuyên hơn trong giai đoạn tới.

Trong tình thế khó đạt được đồng thuận tại Quốc hội, Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ tìm cách thúc đẩy các ưu tiên chính sách thông qua quyền hành pháp, tương tự cách ông Trump từng làm trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Lĩnh vực đối ngoại được xem là nơi ông Trump còn nhiều dư địa hành động nhất.

Các tổng thống Mỹ thường vẫn duy trì ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách đối ngoại ngay cả khi không còn hậu thuẫn tại Quốc hội. Đặc biệt khi Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Một số nguồn tin cho biết, giới quân sự Mỹ đã chuẩn bị các phương án cho khả năng tiến hành những hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran.

Trong khi đó, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Sự kết hợp giữa áp lực quân sự và ngoại giao được cho là sẽ tiếp tục là một trong những công cụ chính của Nhà Trắng trong thời gian tới.

Chính sách đối với Trung Quốc, xung đột tại Ukraine và chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng được dự báo là những lĩnh vực mà ông Trump có thể tiếp tục để lại dấu ấn đáng kể thông qua quyền lực hành pháp và vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Một ưu tiên khác của ông Trump có thể là bảo vệ di sản chính trị. Những ngày gần đây, ông liên tiếp thực hiện các động thái nhằm duy trì các dự án và dấu ấn mang tính biểu tượng của mình tại Nhà Trắng, trong đó có kế hoạch bảo tồn những thay đổi đối với Phòng Bầu dục.

Điều này được xem là nỗ lực nhằm khẳng định vị thế lịch sử của ông bất chấp những khó khăn trên mặt trận chính trị.

Câu hỏi lớn nhất trong hai năm tới không phải là liệu ông Trump còn quyền lực hay không, mà là ông sẽ sử dụng phần quyền lực còn lại theo hướng đối đầu hay thỏa hiệp với Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát.

Kết quả của sự lựa chọn đó có thể định hình đáng kể cục diện chính trị Mỹ cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.