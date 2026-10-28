Mỹ tính mở chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào Iran sau bầu cử

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đã thông báo qua các kênh ngoại giao và quân sự, đề nghị một số quốc gia Arab vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng Washington tiến hành một chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng có cường độ cao sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Động thái này là một trong những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel đang chuẩn bị phương án mở đợt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, đồng thời gia tăng sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, một chiến dịch như vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy xung đột tại Trung Đông lên mức nghiêm trọng hơn.

Tàu sân bay USS George Washington tiến hành các hoạt động bay vào cuối tuần qua ở Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các quan chức am hiểu kế hoạch cho biết quân đội Mỹ đang điều chuyển một hệ thống phòng không Patriot từ bang Texas tới khu vực để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa. Washington cũng đã di dời một số binh sĩ khỏi những căn cứ dễ bị tấn công, đồng thời bổ sung đạn dược cho lực lượng đang triển khai tại Trung Đông.

Các máy bay ném bom và tiêm kích được đặt trong trạng thái chuẩn bị cho những nhiệm vụ tấn công. Một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến dự kiến bổ sung cho lực lượng khoảng 20 tàu chiến Mỹ đang hoạt động trong khu vực vào tháng tới, dù một số tàu hiện có thể được luân chuyển.

Sức ép quân sự sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Theo những người nắm được quá trình thảo luận, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng đang nghiêng về phương án tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn sau bầu cử, có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng và các địa điểm hạt nhân của Iran.

Phương án còn lại là tiếp tục tìm kiếm một thỏa thuận thông qua đàm phán. Tuy nhiên, những nỗ lực trung gian của các quốc gia trong khu vực đến nay vẫn chưa đạt được đột phá.

Tại một cuộc vận động chính trị tuần trước, ông Trump đề cập khả năng tái diễn chiến dịch không kích mang tên “Epic Fury” mà Mỹ và Israel tiến hành hồi đầu năm.

“Chúng tôi có thể tiến hành thêm một chiến dịch Epic Fury nhỏ nữa. Hoặc họ sẽ chấp nhận thỏa thuận”, ông Trump tuyên bố.

Nhà Trắng từ chối bình luận về những kế hoạch quân sự nhạy cảm, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump luôn để ngỏ mọi lựa chọn nhằm bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, ông Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo các nguồn tin, hoạt động điều động lực lượng hiện nay nhằm bảo đảm quân đội Mỹ có đủ phương án để triển khai nếu Tổng thống quyết định sử dụng vũ lực.

Về phía Israel, nước này cũng đã xây dựng kế hoạch và xác định các mục tiêu cho một đợt tấn công mới. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục thúc đẩy nối lại các cuộc không kích nhằm làm suy yếu sức mạnh của Iran, với mục tiêu xa hơn là thay đổi chính quyền tại Tehran.

Nếu được triển khai, chiến dịch quân sự mới sẽ đánh dấu sự chuyển hướng đáng kể so với chính sách gây sức ép kinh tế mà chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi trong những tháng qua. Các biện pháp trừng phạt siết chặt kết hợp với phong tỏa đường biển đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị đình trệ trong nhiều tháng, làm gián đoạn phần lớn các tuyến hàng không và hạn chế thương mại đường bộ. Những biện pháp này tiếp tục gia tăng sức ép đối với nền kinh tế Iran vốn đang đối mặt nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ có quan điểm khác nhau về sự cần thiết của một chiến dịch quân sự mới. Ông Behnam Ben Taleblu, Giám đốc cấp cao chương trình Iran tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD), cho rằng nếu Washington muốn tấn công nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đang gia tăng, chẳng hạn việc Iran khôi phục năng lực tên lửa, Tổng thống Trump cần giải thích rõ lý do với công chúng. Theo chuyên gia này, Mỹ hiện đang có lợi thế nhờ duy trì trừng phạt và phong tỏa, vì vậy chưa nhất thiết phải thay đổi cách tiếp cận.

Liệu các cuộc không kích có buộc Iran nhượng bộ?

Một trong những câu hỏi lớn nhất đặt ra đối với Washington là liệu một chiến dịch quân sự mới có đủ sức buộc Tehran thay đổi lập trường hay không. Nhiều nhà phân tích hoài nghi khả năng Iran chấp nhận nhượng bộ chỉ vì phải hứng chịu thêm các đợt tấn công. Trong giai đoạn giao tranh ác liệt nhất, Iran đã hứng chịu hàng nghìn đòn không kích của Mỹ và Israel, song vẫn tiếp tục tấn công tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và các lực lượng Mỹ, đồng thời duy trì lập trường cứng rắn trên bàn đàm phán.

“Một sai lầm lớn trong tính toán của Mỹ và Israel là cho rằng các cuộc không kích bổ sung, kể cả nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc giới lãnh đạo Iran, có thể khiến chính quyền Tehran sụp đổ”, ông Danny Citrinowicz, cựu quan chức tình báo quân sự Israel, nhận định. Theo ông, những đợt tấn công mới thậm chí có thể khiến Iran củng cố lập trường và quyết tâm hơn trong việc phát triển các chương trình tên lửa cũng như hạt nhân.

Vấn đề hạt nhân tiếp tục là một trong những trọng tâm của những tính toán quân sự và ngoại giao hiện nay. Trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã phá hủy phần lớn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng lâu dài đối với năng lực hạt nhân của Tehran vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Một trong những địa điểm tiếp tục gây lo ngại là cơ sở được gọi là Núi Pickaxe, nằm sâu dưới lớp đá dày hàng trăm mét. Đặc điểm địa hình này khiến việc đánh giá và xử lý các mối đe dọa tiềm tàng trở nên phức tạp.

Ông Seth Jones, chuyên gia quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng Tổng thống Trump có thể sử dụng một đợt tấn công mới để tuyên bố đã đạt được thành công, sau đó từng bước giảm mức độ can dự của Mỹ vào cuộc chiến.

Tuy nhiên, chuyên gia này hoài nghi khả năng các cuộc không kích có thể làm suy giảm vĩnh viễn chương trình hạt nhân Iran. Theo ông, Washington vẫn có thể tuyên bố đã tiếp tục đẩy lùi chương trình này, ngay cả khi không tạo ra thay đổi mang tính quyết định.

Nguy cơ Iran đáp trả và giới hạn của ngoại giao

Trong khi Mỹ và Israel tăng cường chuẩn bị quân sự, Iran cũng phát đi những cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả. Thông qua cả các tuyên bố công khai và những kênh liên lạc không chính thức, Tehran cảnh báo sẽ nhắm vào các mục tiêu kinh tế và dân sự trên khắp khu vực nếu tiếp tục bị tấn công.

Trong các đợt giao tranh trước, Iran từng tấn công căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao Mỹ, cũng như các công trình năng lượng và sân bay tại nhiều quốc gia vùng Vịnh. Nguy cơ đáp trả lần này đặc biệt đáng lo ngại khi Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh đang phải khẩn trương bổ sung kho tên lửa đánh chặn, vốn đã chịu sức ép lớn từ những đợt tập kích liên tiếp của Iran.

Bất chấp thiệt hại từ các chiến dịch quân sự trước đó, Tehran được cho là vẫn sở hữu từ hàng trăm đến hàng nghìn tên lửa. Iran cũng tận dụng thời gian giao tranh lắng xuống để củng cố hệ thống phòng thủ, xây dựng phương án đáp trả và lắp ráp thêm tên lửa đạn đạo từ những linh kiện dự trữ.

Các quan chức Israel đã bày tỏ lo ngại trước tốc độ Iran khôi phục năng lực quân sự, cho thấy những tổn thất trước đây chưa đủ loại bỏ khả năng Tehran tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công.

Song song với những động thái quân sự, các nước trung gian tại Trung Đông vẫn nỗ lực nối lại đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao chưa ghi nhận chuyển biến đáng kể. Washington kiên quyết yêu cầu đưa chương trình hạt nhân Iran vào nội dung thương lượng, trong khi Tehran đặt ra những điều kiện cứng rắn trước khi chấp nhận trở lại bàn đàm phán.