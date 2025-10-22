Yonhap: Lý do ông Trump khó có thể gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khi tới Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại biên giới liên Triều vào ngày 30/6/2019. Ảnh: AFP.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, ông Andrew Yeo, Giám đốc Chương trình SK–Korea Foundation về Chính sách Hàn Quốc tại Viện Brooking (Mỹ), cho biết ông hoài nghi về khả năng ông Trump và ông Kim gặp mặt, do thời gian Tổng thống Trump ở lại Hàn Quốc quá ngắn và trọng tâm chuyến đi là cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 29 đến 30/10, ngay trước khi hội nghị APEC bắt đầu vào ngày 31/10. Trước đó, Nhà Trắng cho biết ông Trump “vẫn sẵn sàng đối thoại với ông Kim mà không kèm điều kiện tiên quyết nào”, khiến dư luận đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể tìm cách tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng trong thời gian ở Hàn Quốc.

“Lý do tôi nghi ngờ khả năng này là vì ông Trump chỉ ở Hàn Quốc hai ngày, thậm chí không tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo APEC... Đây là chuyến đi rất ngắn, và trọng tâm chính của ông Trump khi tới Hàn Quốc là cuộc gặp với ông Tập”, ông Yeo nhận định.

“Tôi không chắc đội ngũ của ông ấy có đủ thời gian và nguồn lực để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Kim hay không. Vấn đề chủ yếu nằm ở khâu hậu cần”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Yeo không loại trừ hoàn toàn khả năng diễn ra cuộc gặp, nhắc đến thông tin của CNN cho biết giới chức Mỹ đã thảo luận kín về khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy. Phía Hàn Quốc sẽ tạm ngừng các chuyến tham quan Khu phi quân sự (DMZ) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong thời gian APEC diễn ra.

“Không ai biết ông ấy sẽ làm gì. Ngày 29/6/2019, ông Trump chỉ đăng một dòng trên Twitter rằng ‘Tôi đang tới bán đảo, sẽ thật vui nếu được chào ông Kim’. Và rồi cuộc gặp diễn ra thật”, ông Yeo nói. “Vì thế, điều này có thể lặp lại”.

Ông Trump và ông Kim từng gặp nhau ba lần, lần gần nhất là tại biên giới liên Triều vào tháng 6/2019, sau hai cuộc thượng đỉnh trước đó ở Singapore (6/2018) và Việt Nam (2/2019).

Chuyên gia Hàn Quốc cũng đặt câu hỏi liệu ông Kim có sẵn sàng nối lại đối thoại với ông Trump hay không, trong bối cảnh Triều Tiên hiện tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

“Về phía ông Kim, hiện cũng chưa rõ ông ấy có muốn tổ chức cuộc gặp vào lúc này hay không. Ông ấy đã gặp ông Putin, đã gặp ông Tập”, ông Yeo nói. “Tôi nghe một số nguồn tin từ Trung Quốc nói rằng ông Tập từng khuyến khích ông Kim gặp ông Trump nếu có cơ hội”.

Đề cập việc Triều Tiên cắt đứt đối thoại liên Triều và xem Hàn Quốc là “kẻ thù”, ông Yeo nhận định Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có thể phải trông cậy vào ông Trump để khôi phục quan hệ với Bình Nhưỡng.

“Tình thế giờ đã đảo ngược so với năm 2018, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In từng giúp kết nối ông Trump với ông Kim”, ông Yeo nói.