"Hãy chuyển chiến tranh sang Nga" - ông Zelensky tuyên bố có kế hoạch buộc ông Putin phải lập lại hòa bình

Ông Zelensky cho biết các đối tác của Ukraine có kế hoạch gây áp lực với Nga. Ảnh: Strana.

Phát biểu tại Diễn đàn Thanh niên Ukraine, ông Zelensky cho biết cho biết Kiev và các đối tác quốc tế có một kế hoạch chung nhằm buộc Moscow chấm dứt chiến tranh, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình bế tắc và Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine.

Ông Zelensky cũng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn chấm dứt cuộc chiến này, nhưng ông Putin vẫn sẽ phải chấm dứt nó

"Chúng tôi hiểu mình cần phải làm gì. Đây là kế hoạch chung với các đối tác của chúng tôi về cách gây áp lực lên ông ấy" - tổng thống nói.

Tuy nhiên, theo ông Zelensky, nếu tình hình trên chiến trường không "đủ mạnh", thì đối thoại sẽ biến thành những thỏa hiệp quá mức.

"Chúng ta cần chuyển chiến tranh sang lãnh thổ Nga, và sau đó, người Nga sẽ cảm nhận được hậu quả của chiến tranh và sẽ gây áp lực lên chính phủ" - tổng thống Ukraine tuyên bố.

Tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc quân đội Ukraine phải giữ vững phòng tuyến và tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời lưu ý rằng các đối tác của Kiev nên nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của đất nước.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 11/8, ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán Ukraine đã chuyển các đề xuất của họ về việc chấm dứt chiến tranh cho phía Mỹ.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Washington dẫn đầu đã bế tắc trong nhiều tháng, Kiev và Moscow vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề lãnh thổ.

Nga đã nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Ukraine dọc theo các chiến tuyến hiện tại và yêu cầu được trao toàn bộ khu vực Donbass ở phía đông Ukraine - một yêu cầu bất khả thi đối với Kiev.

Trước đó, ông Zelensky đã nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn là cần thiết cho cả Ukraine và Nga .