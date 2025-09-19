Ông Putin tiết lộ quy mô lực lượng Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine

Binh sĩ Nga khai hỏa pháo tự hành 2S5 Giatsint-S ở mặt trận thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo các nhóm nghị sĩ tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Putin đưa ra con số này khi bàn về chương trình “Thời đại của những người hùng”, nhằm đào tạo cựu binh tham gia công tác xã hội, theo RT.

“Hơn 700.000 binh sĩ đang được bố trí dọc tiền tuyến, vì vậy chúng ta phải chọn lọc trong số đó. Chúng ta cần lựa ra những người sẵn sàng và phù hợp với công việc này”, ông Putin nói.

Moscow hiếm khi công bố số liệu cụ thể về quân số tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lần gần nhất là vào tháng 1/2024, khi ông Putin cho biết có khoảng 600.000 binh sĩ Nga ở trong khu vực giao tranh.

Tháng 5/2025, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ước tính Nga triển khai một lực lượng lên tới 640.000 binh sĩ. Phát biểu mới của ông Putin cho thấy số binh sĩ Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine có tăng nhẹ.

Tháng 9 năm ngoái, Nga đã nâng quy mô quân thường trực lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ con số này đã được bổ sung đầy đủ hay chưa.

Về phía Ukraine, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, quân đội nước này có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ vào đầu năm nay. Kiev đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng, trong khi quân đội Nga từng bước giành thêm ưu thế tại Donbass và miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine có quân số đông hơn lực lượng Nga tham gia chiến đấu nhưng phải dàn trải để phòng thủ ở tiền tuyến dài 1.100 km. Trong khi đó, Nga với vai trò là bên tấn công, có thể tập trung một lượng lớn binh sĩ tại các điểm nóng giao tranh nhằm tạo đột phá.

Mùa xuân năm 2025, Nga đã đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine khỏi vùng Kursk – nơi Kiev mở chiến dịch từ tháng 8/2024.