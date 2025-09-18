"Tử địa” quanh thành phố chiến lược ở Ukraine khi Nga siết vòng vây

Ukraine nã pháo từ tuyến phòng thủ ở Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Diễn biến quanh Pokrovsk

Pokrovsk, thành phố khoảng 60.000 dân trước chiến sự, nằm ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Theo Sky News, đây là nút giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng. Nga coi đây là “cửa ngõ vào Donetsk”. Nếu kiểm soát được, Nga có thể gây khó khăn lớn cho các tuyến tiếp vận của Ukraine và đe dọa các thành phố then chốt như Kramatorsk và Sloviansk (đều thuộc tỉnh Donetsk).

Theo bà Marina Miron, chuyên gia thuộc Khoa Nghiên cứu Quốc phòng, Đại học King’s College London (Anh), Nga đã kiểm soát các tuyến đường tiếp tế chính và biến khu vực này thành “tử địa” với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV), khiến việc tiếp tế của Ukraine gặp nhiều khó khăn.

Bà Miron nhận định Moscow không muốn mở các đợt tấn công trực diện vào Pokrovsk do nguy cơ tổn thất cao, thay vào đó Moscow chọn cách bao vây và siết chặt dần vòng vây. Đây được coi là sự thay đổi phương thức tác chiến, tập trung vào chiến lược bao vây tiêu hao thay vì các đợt tấn công dồn dập như tại điểm nóng Bakhmut trước đây.

Giao tranh ở đông bắc Ukraine

Hiên trường sau một vụ tấn công UAV ở Kharkiv. Ảnh: Reuters

Ở hướng đông bắc, giao tranh tiếp tục diễn ra quanh Kupyansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine), thành phố từng được Ukraine tái kiểm soát trong chiến dịch phản công mùa thu 2022. Nơi đây là trung tâm đường sắt quan trọng, từng bị tàn phá nặng nề trong xung đột và vẫn hứng chịu các đợt tấn công.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã đưa quân đến khu vực này qua một đường ống, song khẳng định lối ra đã nằm trong tầm kiểm soát và hiện Ukraine đang tiến hành một chiến dịch để ngăn chặn việc quân Nga xâm nhập.

Theo chuyên gia Miron, mục tiêu của Nga có thể là tái kiểm soát những khu vực từng mất kiểm soát, hoặc giành thêm lợi thế lãnh thổ để làm quân bài trong các cuộc đàm phán trong tương lai.