Ông Zelensky gửi thư ngỏ cho ông Putin, đề nghị gặp trực tiếp

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố hôm 4/6.

Trong bức thư, Tổng thống Zelensky đề nghị ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, thêm rằng Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra đàm phán.

Dù vậy, ông bác bỏ khả năng cuộc gặp diễn ra tại Moskva như phía Nga từng đề nghị.

"Mọi người đều nghe thấy các đại diện của ngài mỉm cười và nói rằng tôi có thể đến Moskva. Nhưng sau 26 năm, một lãnh đạo Ukraine không có gì để làm ở thủ đô của ngài cả, giống như việc một lãnh đạo Nga không có gì để làm tại Kiev", ông cho hay, nhắc đến giai đoạn cầm quyền của ông Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

"Nếu ngài không tự mình đi đến kết luận rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn tại của mình", Tổng thống Zelensky cảnh báo.

Điện Kremlin cho biết ông Putin chưa xem bức thư, song hai lãnh đạo có thể gặp nhau tại Moskva "vào mọi thời điểm".

Phát biểu với báo giới tại thành phố St. Petersburg ngay trước khi thư ngỏ của người đồng cấp Zelensky được công bố, Tổng thống Putin cho biết sẽ chỉ gặp lãnh đạo Ukraine để hoàn tất thỏa thuận đã được hai nước thống nhất sẵn, bác bỏ những lời kêu gọi gặp mặt trước khi làm được điều đó.

Lãnh đạo Nga cũng một lần nữa bày tỏ hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky. Ông Putin cho rằng cần phân tích câu hỏi liệu ông Zelensky có còn là lãnh đạo hợp pháp tại Ukraine hay không, sau khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào năm 2024. Luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 4/6. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ vui mừng vì lãnh đạo Nga và Ukraine "có thể đang thảo luận" về việc gặp nhau.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho điều đó", ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục. "Sẽ rất tuyệt nếu họ gặp nhau".

Lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố cả hai bên sẽ chấp nhận các thỏa hiệp do ông đề xuất, song không nêu cụ thể.

Tổng thống Ukraine đã nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga, cho rằng chỉ đối thoại trực tiếp mới giúp đạt thỏa thuận về lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Zelensky hiếm khi trực tiếp gửi thông điệp cho ông Putin như vậy.

Nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa thể giúp Nga và Ukraine tiến gần tới thỏa thuận, trong khi Tổng thống Trump hiện chủ yếu tập trung vào xung đột Trung Đông. Nga yêu cầu Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng Donbass như điều kiện tiên quyết để tiến hành hòa đàm, song Kiev bác bỏ.