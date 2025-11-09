Ông Putin bổ nhiệm Phó Thư ký Hội đồng An ninh, Thứ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8-11 ký sắc lệnh bổ nhiệm Thượng tướng Andrey Bulyga làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga, đồng thời miễn nhiệm ông khỏi chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vị trí ông đảm nhiệm từ tháng 3-2024, đài RT đưa tin.

Trước đó, ông Bulyga từng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu miền Tây phụ trách hậu cần. Ông sẽ làm việc dưới quyền Thư ký Hội đồng An ninh kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu.

Thượng tướng Andrey Bulyga vừa được bổ nhiệm làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia. Ảnh: TASS

Cùng ngày, ông Putin bổ nhiệm Thượng tướng Aleksandr Sanchik làm Thứ trưởng Quốc phòng mới.

Thượng tướng Aleksandr Sanchik là tân Thứ trưởng Quốc phòng Nga. Ảnh: URA.RU

Ông Sanchik là sĩ quan dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, từng chỉ huy các nhóm tác chiến phía Đông và phía Nam trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Vị tướng này cũng từng tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria năm 2015, cuộc chiến Nga-Georgia năm 2008 và các chiến dịch chống nhóm cực đoan ở Bắc Caucasus.