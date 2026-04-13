Ông Orban thừa nhận thất bại sau 16 năm cầm quyền

Ông Magyar dẫn đầu các cuộc thăm dò trước bầu cử, sau khi vận động tranh cử dựa trên các vấn đề như chống tham nhũng, dịch vụ công cộng và khôi phục quan hệ với EU. Chiến thắng của ông không chỉ quyết định ai sẽ lãnh đạo Hungary, mà còn quyết định mức độ Budapest phản kháng lại các đề xuất chính sách đến từ Brussels.

Ông Orban đã nhiều năm khiến EU thất vọng với lập trường của mình về Nga, các lệnh trừng phạt và sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến cuộc bầu cử này trở thành một phép thử được theo dõi sát sao đối với Brussels cũng như các đồng minh của ông Orban ở cánh hữu quốc tế. Ukraine cũng đang theo dõi – và bị cáo buộc đã can thiệp vào – cuộc bỏ phiếu, vì ông Orban hiện đang phủ quyết gói cho vay 90 tỷ euro mà EU dự định dành cho Kiev.

Dữ liệu từ Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục 77,8%, cao nhất trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử Hungary.

Các cuộc thăm dò độc lập cho thấy đảng Tisza bước vào ngày bầu cử với đà thắng lợi, mặc dù cuộc đua vẫn được dự đoán là gay cấn do sự ủng hộ vững chắc của cử tri nông thôn dành cho ông Fidesz và lợi thế mà ông Orban có được từ vị thế đương nhiệm và hệ thống bầu cử của Hungary.

Trước đó, Magyar đã bác bỏ những thông tin cho rằng ông đang lên kế hoạch kích động bạo loạn hậu bầu cử là "những câu chuyện hù dọa và dối trá", sau khi một cựu cố vấn của đảng Tisza công bố một tài liệu cáo buộc rằng những người ủng hộ Magyar ở EU đang thúc giục ông tuyên bố chiến thắng sớm và bắt đầu bạo lực đường phố theo mô hình cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Ukraine nếu kết quả không như ý muốn của ông.

Thất bại trong cuộc bầu cử của Viktor Orbán đã được đón nhận với sự thở phào nhẹ nhõm, và cả một chút hả hê, ở Brussels, khi các quan chức châu Âu hy vọng chính phủ Hungary mới sẽ mang đến thái độ thân châu Âu hơn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đăng tải trên mạng xã hội rằng "Hungary đã chọn châu Âu".

“Châu Âu luôn chọn Hungary. Cùng nhau, chúng ta mạnh mẽ hơn. Một quốc gia giành lại con đường châu Âu của mình. Liên minh ngày càng vững mạnh hơn”, bà nói.

Bà Roberta Metsola, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã chúc mừng ông Péter Magyar về chiến thắng, nói rằng: “Vị trí của Hungary nằm ở trung tâm của châu Âu".

Những bình luận từ bà von der Leyen và bà Metsola không có gì đáng ngạc nhiên – ông Orbán đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Liên minh châu Âu trong suốt 16 năm cầm quyền, thường xuyên xung đột với Brussels về nhiều vấn đề. Từ luật di cư đến sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine, ông Orbán đã nhiều lần sử dụng các thủ tục trì hoãn và quyền phủ quyết để phá vỡ các thỏa thuận quan trọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng có những bất đồng với ông Orbán trong quá khứ, phát biểu trên kênh X rằng Pháp hoan nghênh “một chiến thắng thể hiện sự gắn bó của người dân Hungary với các giá trị của Liên minh châu Âu và vai trò của Hungary trong châu Âu”.

Thủ tướng Đức Friedrich Mertz đã chúc mừng Hungary và nói: "Hãy cùng nhau hợp lực vì một châu Âu mạnh mẽ, an toàn và trên hết là thống nhất".

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi chiến thắng của Magyar là “một khoảnh khắc lịch sử, không chỉ đối với Hungary mà còn đối với nền dân chủ châu Âu”.

Thủ tướng Estonia, Kristen Michal, nói: “Người dân Hungary đã đưa ra một lựa chọn lịch sử vì một nước Hungary tự do và hùng mạnh trong một châu Âu thống nhất, bác bỏ những thế lực phớt lờ lợi ích của họ.”

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết cuộc bầu cử "đánh dấu một chương mới trong lịch sử Hungary."

Thủ tướng Ireland Micheál Martin đã chúc mừng ông Magyar về chiến thắng và ca ngợi “người dân Hungary đã tham gia bỏ phiếu với số lượng lớn để thực hiện quyền lựa chọn dân chủ của mình trong cuộc bầu cử ngày hôm nay”. Ông Martin nói thêm rằng ông hy vọng sẽ tăng cường quan hệ Ireland-Hungary dựa trên tư cách thành viên EU chung và các giá trị chung.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố: “Hungary. Ba Lan. Châu Âu. Đoàn kết trở lại!” Ông Magyar nói với đám đông những người ủng hộ tối nay rằng Ba Lan sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng.