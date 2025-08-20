Ông Trump trao đổi với ông Orban việc Hungary chặn Ukraine gia nhập EU

Ông Orban và ông Trump bắt tay trong cuộc gặp năm 2024. Ảnh: Zoltán Kovács

Theo Bloomberg, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Hungary diễn ra ngày 18/8, chỉ vài giờ sau khi ông Trump cùng ông Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Nhà Trắng để tìm hướng thống nhất cho tiến trình hòa bình.

Theo nguồn tin của Bloomberg, lãnh đạo châu Âu đã đề nghị ông Trump tận dụng ảnh hưởng để thuyết phục ông Orban – đồng minh thân cận và cũng là một trong những lãnh đạo cứng rắn nhất trong EU – từ bỏ việc phản đối nỗ lực xin gia nhập khối của Ukraine.

Trong cuộc gọi, phía Hungary còn bày tỏ ý định đứng ra tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky. Ngay sau đó, ông Trump công bố kế hoạch thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh cấp nguyên thủ giữa Nga và Ukraine, tiếp nối bằng một cuộc gặp ba bên có sự tham dự của Mỹ. Thời gian và địa điểm của hội nghị này vẫn chưa được xác định, trong khi Budapest, thủ đô Hungary, là một trong nhiều địa điểm đang được cân nhắc.

Ukraine coi việc gia nhập EU là một phần của gói đảm bảo an ninh, nhằm ngăn chặn khả năng Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát lãnh thổ nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm.

Tuy nhiên, ông Orban vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ngày 19/8, ông đăng thông điệp trên Facebook khẳng định: “Tư cách thành viên Liên minh châu Âu không mang lại bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Vì vậy, việc gắn kết hai yếu tố này là không cần thiết và còn nguy hiểm”.

Theo Bloomberg, ông Orban lâu nay là lãnh đạo thường xuyên ngăn cản các gói viện trợ cho Ukraine và giúp Nga tránh phần nào sức ép từ các lệnh trừng phạt.

Phát ngôn viên của ông Orban chưa đưa ra bình luận, trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chối xác nhận liệu Hungary có thực sự được cân nhắc làm nơi tổ chức thượng đỉnh Putin – Zelensky hay không.