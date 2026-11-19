Ông Matan Kahana, tân Chủ tịch Quốc hội Israel. Ảnh: AFP

Đài CNN ngày 18-11 đưa tin, Quốc hội Israel đã bầu ông Matan Kahana, thuộc đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot, làm Chủ tịch thứ 26 của cơ quan này, kế nhiệm ông Amir Ohana từ đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu. Theo Người phát ngôn của Quốc hội Israel, ông Kahana đã nhận được sự ủng hộ của 66 nghị sĩ.

Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên của khối do ông Eisenkot dẫn đầu nhằm định hướng lại hoạt động của cơ quan lập pháp, kể từ khi liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mất thế đa số tại Quốc hội Israel sau cuộc tổng tuyển cử ngày 27-10.

Ông Eisenkot - người được Tổng thống Israel Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới vào đầu tháng này - vẫn còn khoảng 4 tuần rưỡi để thay thế Thủ tướng Netanyahu, dù con đường tiến tới nắm quyền của ông vẫn còn nhiều chông gai.

Tuy nhiên, khối của ông hiện đã kiểm soát được phiên họp toàn thể của Quốc hội, các vị trí chủ chốt và chương trình nghị sự lập pháp. Họ dự định sử dụng những lợi thế này để giám sát và hạn chế chính phủ lâm thời của Thủ tướng Netanyahu trong bối cảnh ông Netanyahu tiếp tục điều hành chính phủ cho đến khi có người kế nhiệm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh; AFP/Getty Images

Ông Eisenkot cho biết việc bổ nhiệm ông Kahana làm Chủ tịch Quốc hội mới của Israel là một “bước đi dân chủ đúng đắn, phản ánh ý chí của đại đa số cử tri đã bỏ phiếu cho sự thay đổi”.

Khối của ông Eisenkot cũng đã chỉ định các chủ tịch lâm thời cho những ủy ban quan trọng tại Quốc hội, bao gồm các ủy ban tài chính và quốc phòng, qua đó mở rộng quyền giám sát và kiểm soát đối với ngân sách cũng như các vấn đề chiến lược.

Một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của phe đối lập là đảo ngược các cải cách tư pháp do liên minh sắp mãn nhiệm của ông Netanyahu thực hiện. Những cải cách này từng châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng có trên toàn quốc vào năm 2023. Những người chỉ trích cho rằng những cải cách này đã làm suy yếu các thể chế dân chủ của Israel cũng như cơ chế giám sát tư pháp đối với chính phủ.