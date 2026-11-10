Thủ tướng Israel Netanyahu gọi điện cho ông Trump mỗi ngày để giục đánh Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh AP

"Ông Netanyahu gọi điện cho ông Trump mỗi ngày để khuyến khích ông ấy tiếp tục chiến tranh," một nhà ngoại giao nói với tờ báo với điều kiện giấu tên.

Ông nói rằng những người phản đối việc tái bùng nổ xung đột ở Nhà Trắng và Trung Đông đang cố gắng thuyết phục ông ưu tiên đàm phán.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo Ả Rập đang lo ngại trước những lời kêu gọi liên tục của ông Netanyahu về việc ông Trump phát động một cuộc tấn công mới, tờ báo cho biết.

Vào giữa tháng 6, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm khởi động tiến trình hòa bình, nhưng chỉ ba tuần sau, hai bên lại tiếp tục các cuộc tấn công lẫn nhau. Xung đột này dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ hoàn toàn, khiến giá nhiên liệu trên toàn thế giới tăng vọt.

Cuối tháng 9, Tehran đề xuất kế hoạch bảy ngày mở cửa eo biển Hormuz để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các hạn chế xuất khẩu. Ông Trump đã bác bỏ kế hoạch này.

Ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng thời gian thực hiện dự kiến ​​đã được rút ngắn xuống còn hai ngày, và mọi việc giờ đây phụ thuộc vào phản ứng của Mỹ.