Israel điều tra Văn phòng Thủ tướng Netanyahu vì nghi vấn giả gian lận bầu cử

Theo phóng sự do kênh Channel 12 của Israel phát sóng hôm 15/11, cuộc điều tra tập trung vào vụ bắt giữ 3 nhà hoạt động thuộc đảng Ra’am vào ngày bầu cử quốc hội Israel 27/10 sau khi có cáo buộc rằng họ đã đưa tiền cho cử tri để tăng tỷ lệ đi bỏ phiếu. Cả 3 người này sau đó đều được trả tự do mà không bị buộc tội, làm dấy lên nghi vấn liệu các cáo buộc trên có phải do cố tình dàn dựng hay không.

Các cử tri người Ảrập đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Nazareth, Israel vào ngày 27/10. Ảnh: Anadolu

Kênh Channel 12 cho biết Ido Norden, Chánh văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã liên lạc với văn phòng của Ủy viên cảnh sát Israel Daniel Levy vào đêm trước ngày bầu cử để báo cáo về nghi vấn các nhà hoạt động đảng Ra’am mua phiếu bầu ở miền nam Israel.

Ông Norden cũng được cho đã chỉ dẫn cảnh sát tìm đến một nguồn tin tình báo có thể xác thực các cáo buộc này. Theo kênh truyền hình trên, nguồn tin mà các nhà điều tra liên hệ trước khi thực hiện các vụ bắt giữ chính là một cựu nhân viên của Văn phòng thủ tướng.

Vài giờ sau đó, 14 sĩ quan cảnh sát đã đột kích nhà riêng của 3 nhà hoạt động người Bedouin mà không có lệnh khám xét. Cảnh sát thông báo đã phát hiện các phong bì chứa hàng chục nghìn shekel tiền mặt.

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy gì tại nhà của một trong các nghi phạm là Saef Abu Reash, một bác sĩ đến từ Rahat. Dù vậy, ông Reash vẫn bị tạm giam trong 6 ngày trước khi tòa án ra lệnh phóng thích vô điều kiện và chỉ trích quá trình điều tra.

Hai nghi phạm còn lại cũng được thả mà không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hay hạn chế nào. Cả hai đều phủ nhận việc cố gắng mua phiếu bầu, khẳng định số tiền thu giữ tại nhà họ là dành cho mục đích từ thiện.

Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud của ông đã nhiều lần viện dẫn các vụ bắt giữ trên như bằng chứng cho thấy có hành vi sai phạm trong bỏ phiếu, đồng thời cáo buộc các đảng của người Ảrập đã "đánh cắp" cuộc bầu cử.

Kênh Channel 12 đưa tin Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara cùng Cục Điều tra và Tình báo thuộc lực lượng Cảnh sát Israel đang xem xét liệu thông tin trên có phải là cố tình được dàn dựng để dẫn đến các vụ bắt giữ, từ đó tạo cớ làm suy giảm tính hợp pháp của cuộc bầu cử hay không.

Tuy nhiên, Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là “một bản tin sai sự thật khác được tô vẽ bằng sự kịch tính”, đồng thời quả quyết ông Norden chỉ đơn thuần chuyển thông tin về các hoạt động nghi vấn phạm tội cho cảnh sát.

Văn phòng thủ tướng cũng tuyên bố bất kỳ ám chỉ nào về sự liên quan sâu hơn đều là “sai sự thật và là căn cứ cho một vụ kiện tội phỉ báng”.

Theo đài RT, tranh cãi mới nổ ra sau khi tỷ lệ cử tri người Ảrập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cuối tháng trước đạt gần 80%, giúp các đảng của người Ảrập giành được kỷ lục 19 ghế trong Quốc hội Israel (Knesset) gồm 120 thành viên. Khối của ông Netanyahu giành được 53 ghế, không đạt đủ đa số ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ mới. Tổng thống Israel đã giao quyền thành lập chính phủ cho cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot, đối thủ chính của ông Netanyahu.