Ông Hun Manet điện đàm Giám đốc FBI, bàn chống lừa đảo xuyên biên giới

Tối 31-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng trên Facebook cá nhân cho biết ông đã có cuộc điện đàm với ông Kash Patel - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - nhằm trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Hun Manet cho hay hai bên đánh giá cao những kết quả thiết thực đạt được trong quá trình hợp tác lâu dài giữa các cơ quan an ninh của Campuchia và FBI trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người, buôn ma túy, giết người, tống tiền, tội phạm tài chính và lừa đảo mạng.

Thủ tướng Campuchia cho biết trong thời gian tới hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan an ninh Campuchia và FBI nhằm duy trì an ninh, an toàn cho nhân dân và đất nước hai bên.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: FBVN

Liên quan hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, hồi 14-10, tòa án liên bang tại Brooklyn (New York) đã công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia - với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Ông này còn được biết đến với tên Vincent, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh và Campuchia.

Theo cáo trạng, Chen Zhi đã chỉ đạo hoạt động của các khu cưỡng bức lao động do Prince Group điều hành trên khắp Campuchia, nơi các nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền số.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Vụ An ninh Quốc gia (Bộ Tư pháp Mỹ) cũng đã đệ đơn tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, bị xác định là tài sản và công cụ phạm tội trong các vụ lừa đảo và rửa tiền do Chen Zhi điều hành.

Số tiền này trước đây được lưu trữ trong các ví tiền mã hóa không lưu ký, với khóa riêng do Chen Zhi nắm giữ, và hiện đã nằm trong quyền quản lý của chính phủ Mỹ. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Ngày 30-10, cảnh sát Singapore khám xét nhiều địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group do ông này sáng lập, trong cuộc điều tra rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Nhà chức trách thu giữ tài sản hơn 115 triệu USD và áp lệnh cấm chuyển nhượng với một du thuyền, 11 ô tô cùng nhiều chai rượu ngoại của Chen Zhi.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024, sau khi xuất hiện giao dịch đáng ngờ, được mở rộng sau khi Singapore nhận thêm thông tin từ Mỹ và Anh ngày 14-10.