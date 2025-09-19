Nga lên tiếng việc ông Trump thất vọng về tiến trình hòa bình ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới. Ảnh: Getty Images.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/9 nói Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn “các giải pháp nhanh chóng” để chấm dứt xung đột ở Ukraine, và chính cách tiếp cận này phần nào khiến ông cảm thấy “thất vọng” trước tiến độ của tiến trình hòa bình.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel One của Nga, ông Lavrov nhận định: “Khi Tổng thống Trump nói ông ấy thất vọng… điều này phần nào có thể lý giải bởi việc ông ấy muốn những giải pháp nhanh chóng. Ở một số lĩnh vực, điều này có thể hiệu quả, nhưng ở những lĩnh vực khác thì khó khả thi”.

Theo ông Lavrov, ông Trump là “người của hành động, của các thỏa thuận thương mại, như chính ông ấy thường nhấn mạnh”, và mang cả cách tiếp cận đó vào chính trị. Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump đã “chuyển từ việc đưa ra tối hậu thư về ngừng bắn vô điều kiện sang ủng hộ một giải pháp lâu dài và bền vững hơn”. Ông Lavrov đánh giá đây là “một bước đi rất quan trọng, một quyết định quan trọng từ Nhà Trắng, và đến nay phía Nga chưa thấy Mỹ rời xa định hướng đó”.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng chính quyền ông Trump dường như muốn đưa vấn đề Ukraine ra khỏi chương trình nghị sự, bởi “xung đột này vốn được người tiền nhiệm Joe Biden và ê kíp tạo ra một cách nhân tạo” và điều đó đang cản trở “hợp tác bình thường về kinh tế, công nghệ và các lĩnh vực khác”. Tuy vậy, ông thừa nhận đây là việc “khó khăn”, vì “Mỹ có cách tiếp cận rất đặc thù trong xử lý các vấn đề kinh tế”.

Những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần bày tỏ không hài lòng trước việc tiến trình hòa bình Ukraine chưa có bước tiến, thậm chí còn đe dọa áp đặt thêm trừng phạt với Nga. Cuối tuần qua, ông nhắc lại việc sẵn sàng đưa ra các biện pháp hạn chế mới, nhưng chỉ khi các đối tác châu Âu của Washington ngừng mua dầu của Nga.

Theo ông Lavrov, Moscow không xem khả năng bị áp đặt thêm trừng phạt là vấn đề lớn, bởi Nga đã quen với cách tiếp cận này từ phương Tây. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Moscow đã chịu số lượng kỷ lục các lệnh trừng phạt, còn dưới thời ông Biden, “trừng phạt đã thay thế hoàn toàn công việc ngoại giao”.