Ấn Độ thắng thế nhờ S-400, Rafale bị 'bóc mẽ' trước Pakistan

Ông nhấn mạnh hệ thống phòng không tầm xa S-400, được mua từ Nga, đã đóng vai trò "thay đổi cuộc chơi" trong xung đột, buộc máy bay đối phương phải giữ khoảng cách và không thể tiếp cận để sử dụng các loại vũ khí tấn công tầm xa.

Bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-400. (Nguồn: MW)

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng khẳng định các hệ thống như S-400 "mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước" và góp phần quan trọng vào kết quả giao tranh.

Những lời khen dành cho S-400 xuất hiện trong bối cảnh Không quân Ấn Độ phải hứng chịu chỉ trích dữ dội, khi để mất từ 1 đến 4 máy bay chiến đấu Rafale trong các trận không chiến, nhiều khả năng bị tiêm kích J-10C của Pakistan bắn hạ.

Sự cố này càng khoét sâu những nghi ngờ vốn đã tồn tại lâu nay về hiệu suất chiến đấu của Rafale, nhất là khi mỗi chiếc có giá lên tới 240 triệu USD. Hệ thống S-400 và tiêm kích Rafale là hai thương vụ phòng không lớn nhất của Ấn Độ trong thập kỷ qua, việc nhấn mạnh thành tích của S-400 được xem là cách để giảm bớt áp lực dư luận trước thất bại của Rafale.

Theo ông Singh, trong cuộc giao tranh, S-400 đã giúp Ấn Độ bắn hạ ít nhất 5 máy bay chiến đấu và 1 máy bay cỡ lớn, có thể là loại trinh sát điện tử ELINT hoặc máy bay cảnh báo sớm AEW&C, ở khoảng cách lên tới 300 km – một kỷ lục về tầm bắn đất đối không trong lịch sử Không quân Ấn Độ.

Khoảng cách này cũng cho thấy khả năng Ấn Độ đã triển khai tên lửa 40N6 với tầm bắn tối đa 400 km, cho phép tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời khi kết hợp với dữ liệu từ các trạm radar mặt đất hoặc radar cỡ lớn N011M trên tiêm kích Su-30MKI.

Hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD mua năm trung đoàn S-400 được Ấn Độ ký vào tháng 10/2018, bất chấp sức ép mạnh mẽ và đe dọa trừng phạt từ các quốc gia phương Tây.

Trái ngược với hiệu suất ấn tượng của S-400, Rafale lại tỏ ra kém hiệu quả trong tác chiến không đối không, khiến Ấn Độ ngày càng phụ thuộc vào hệ thống phòng không này để bảo vệ bầu trời.

Trong khi Mỹ từng đề xuất bán F-35 và Nga giới thiệu Su-57, New Delhi vẫn tỏ ra dè dặt với F-35 vì lo ngại sự thiếu tin cậy của Washington và các ràng buộc nghiêm ngặt về sử dụng. Cuối tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đã chính thức bác bỏ phương án mua F-35. Đáng chú ý, Nga đã đưa ra một đề nghị chưa từng có tiền lệ: trao cho Ấn Độ toàn quyền truy cập mã nguồn Su-57 để sản xuất theo giấy phép. Nếu được triển khai, Su-57 sẽ bổ sung sức mạnh tác chiến và hỗ trợ tối đa cho S-400 trong việc khai thác khả năng tấn công tầm xa.

Sự tương phản giữa thành công của S-400 và thất bại của Rafale dự kiến sẽ làm giảm hứng thú của Ấn Độ với các thương vụ mua sắm vũ khí châu Âu. Giới quan sát cho rằng, New Delhi có thể tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga, không chỉ ở Su-57 mà còn ở những hệ thống tiên tiến hơn như S-500, loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu chiến lược và cả ngoài không gian với tầm bắn tới 600 km.