Thủ tướng Pakistan cảnh báo Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 12/8 cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ không thể “lấy đi dù chỉ một giọt nước” thuộc về Pakistan, trong bối cảnh tranh chấp liên quan Hiệp ước Nước sông Ấn (IWT).

“Tôi muốn nói với Ấn Độ rằng nếu họ đe dọa giữ lại nguồn nước của chúng tôi, thì hãy nhớ rằng họ không thể lấy đi dù chỉ một giọt của Pakistan”, hãng tin PTI dẫn lời ông Sharif phát biểu tại một buổi lễ ở Islamabad ngày 12/8.

Thủ tướng Pakistan còn tuyên bố việc chặn nguồn nước diễn ra, “Ấn Độ sẽ bị dạy cho một bài học nhớ đời”.

Hiện Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố này.

Lời cảnh báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari phát biểu rằng việc đình chỉ IWT là “đòn tấn công vào nền văn minh lưu vực sông Ấn” và khẳng định Pakistan sẽ không lùi bước nếu xảy ra xung đột.

Phản ứng với phát biểu của ông Bilawal, Mithun Chakraborty – chính trị gia Ấn Độ – cảnh báo New Delhi sẽ đáp trả bằng loạt tên lửa BrahMos.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trong bài phát biểu trước cộng đồng kiều dân ở Tampa (Florida, Mỹ) cũng tuyên bố sẽ phá hủy bất kỳ con đập nào nếu Ấn Độ chặn dòng nước chảy sang Pakistan. “Sông Ấn không phải tài sản riêng của người Ấn Độ. Chúng tôi không thiếu nguồn lực để phá tan kế hoạch của Ấn Độ”, báo Dawn dẫn lời ông Munir.

Vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan cũng cảnh báo, Pakistan có thể “kéo theo một nửa thế giới” nếu phải đối mặt với mối đe dọa quân sự từ Ấn Độ.

“Chúng tôi là một quốc gia hạt nhân. Nếu chúng tôi tin rằng mình sắp sụp đổ, chúng tôi có thể kéo theo một nửa thế giới”, India Today dẫn lời ông Munir.

Ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đáp trả tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan. New Delhi khẳng định sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ hình thức đe dọa hạt nhân nào và sẽ tiếp tục mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao Ấn Độ lấy làm tiếc khi phát biểu này được đưa ra trên đất Mỹ.

Căng thẳng leo thang sau khi Ấn Độ tiến hành Chiến dịch Sindoor ngày 7/5, tấn công các cơ sở mà New Delhi cho là của “khủng bố” ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, để đáp trả vụ khủng bố ở thị trấn du lịch Pahalgam (thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng).

Sau 4 ngày giao tranh bằng máy bay không người lái và tên lửa qua biên giới, hai nước đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/5.