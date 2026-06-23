Nóng: Iran tuyên bố tóm sống 17 "lính đánh thuê" chiến đấu cho Mỹ, Israel
Bộ Tình báo Iran vừa thông báo đã xác định danh tính và bắt giữ 17 nghi phạm "phản quốc" làm lính đánh thuê cho "Mỹ - Israel tại khu vực phía tây Iran, sau một quá trình giám sát tình báo và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, hãng tin Mehrnews.
Ảnh minh họa: Mehrnews
Theo tuyên bố của Bộ Tình báo Iran, trong số những đối tượng bị giam giữ tại tỉnh Ilam, có 3 cá nhân được xác định là những thủ lĩnh cầm đầu trên thực địa của một mạng lưới phá hoại đường phố có liên kết với các thế lực Mỹ, Israel.
Tuyên bố lưu ý rằng những người cầm đầu bị bắt giữ này cũng tham gia vào các hoạt động gây tổn hại đến an ninh quốc gia Iran, bao gồm phá hoại và phóng hỏa các tài sản, công trình công cộng, nổ súng vũ trang, quay phim và dàn dựng các hành vi mang tính biểu tượng nhằm lan truyền sự bất ổn và nỗi sợ hãi trong công chúng.
Tiến hành khám xét các đối tượng cầm đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khối thuốc nổ TNT, 1 khẩu súng trường Kalashnikov (AK-47), 1 quả lựu đạn và một lượng lớn hung khí nguy hiểm bao gồm dao rựa.
Ngoài 3 kẻ cầm đầu băng nhóm nói trên, 14 thành viên khác thuộc mạng lưới phá hoại đường phố của đối phương cũng đã bị xác định danh tính và bắt giữ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/06/2026 18:37 PM (GMT+7)