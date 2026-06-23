Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố đã có 'nền tảng tốt' để chốt thỏa thuận với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Global Look Press

Theo hãng tin CNN và Anadolu, hôm nay (22/6) phát biểu trước các phóng viên sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và các nhà trung gian hòa giải từ Qatar và Pakistan, ông Vance nói: "Hôm qua là một ngày rất tốt. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ".

Phó Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc thảo luận ngày 21/6 đã đạt được một số mục tiêu quan trọng, bao gồm thiết lập các cơ chế để giữ cho eo biển Hormuz luôn mở và một cơ chế giảm thiểu xung đột giữa Israel và Lebanon. Theo ông Vance, thỏa thuận này nhằm đảm bảo rằng "khi sự việc xảy ra, các bên thực sự nói chuyện với nhau" và để ngăn chặn căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo về điều mà ông mô tả là một bước đột phá lớn trong vấn đề hạt nhân. "Iran đã đồng ý mời các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại. Đó là một cột mốc quan trọng đối với người dân Mỹ và là bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoặc chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân ở Iran".

Phó Tổng thống Vance cho biết các nhà đàm phán của Mỹ, Iran, Qatar và Pakistan cũng đã nhất trí về một khuôn khổ cho việc tiếp tục hợp tác. Ông nói: "Ngày 21/6, các nhóm của chúng tôi làm việc với phía Iran, Qatar, Pakistan và đã đạt được tiến bộ lớn... Các cuộc đàm phán kỹ thuật đó sẽ tiếp tục trong những ngày tới, tuần tới".

Theo ông Vance, các cuộc đàm phán đã thiết lập một cơ cấu cho phép các cuộc thảo luận kỹ thuật tiếp tục diễn ra dưới sự giám sát chính trị trong khi các nhà đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện. “Chúng tôi đã đặt một nền tảng rất tốt để thỏa thuận cuối cùng thành công... Thỏa thuận cuối cùng là ngôi nhà. Chúng tôi đã đặt nền móng. Chúng tôi chưa xây dựng ngôi nhà nhưng đã tạo ra một nền móng vững chắc để có thể hoàn thiện nó”.