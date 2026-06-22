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Tổng thống Iran sẽ thăm Pakistan

Sự kiện: Tin tức Iran Thời sự thế giới Xung đột Mỹ - Iran

Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin, Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm chính thức đến Pakistan trong ngày mai (23/6).

Tổng thống Iran sẽ thăm Pakistan
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Theo truyền hình Nhà nước Iran, đây là chuyến thăm Pakistan thứ 2 của Tổng thống Masoud Pezeshkian trong chưa đầy 1 năm qua và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Iran, kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2/2026. Dự kiến, trong thời gian thăm ở Islamabad, Tổng thống Pezeshkian sẽ có các cuộc hội đàm với cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, lịch trình làm việc chính thức chưa được công bố.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Islamabad đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4 và tổ chức cuộc đàm phán cấp cao lịch sử Mỹ-Iran sau đó 3 ngày. Thời gian qua, Pakistan tiếp tục phối hợp với các nhà trung gian khu vực như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao đặc biệt để duy trì ngừng bắn và thúc đẩy đàm phán. Ngày 21/6, đích thân Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif và Thống tướng Asim Munir, Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, đã đến Thụy Sỹ để hỗ trợ các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran.

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Theo Bá Thi/VOV-Cairo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 20:14 PM (GMT+7)
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