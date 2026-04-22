Trận địa tên lửa canh giữ bình yên vùng trời Đông Bắc

Vững lá chắn nơi địa đầu Đông Bắc

Giữa không gian xanh của vùng Đông Bắc, những bệ phóng tên lửa vươn cao tạo nên thế trận vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ bầu trời. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 284 duy trì huấn luyện nghiêm túc, thuần thục từng động tác từ cơ động khí tài, triển khai đội hình đến xử trí các tình huống giả định sát thực tế chiến đấu.

Mỗi khẩu lệnh, mỗi bước chạy, mỗi thao tác trên trận địa đều cho thấy tinh thần khẩn trương, chính xác và quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao.

Toàn cảnh bệ phóng tên lửa giữa trận địa.

Khí tài triển khai trên trận địa, bộ đội cơ động vào vị trí.

Toàn cảnh bệ phóng, làm rõ quy mô khí tài.

Làm chủ khí tài hiện đại, sẵn sàng canh trực bảo vệ vững chắc bầu trời Đông Bắc.

Cận cảnh tên lửa trên bệ phóng.

Tại trận địa tên lửa, những chiến sĩ ngày đêm canh giữ từng tín hiệu trên không. Không chỉ giỏi chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 284 còn được rèn bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật trong mọi điều kiện. Từ huấn luyện ban ngày đến trực chiến trong đêm, từ bảo đảm kỹ thuật đến giữ khí tài luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, tất cả góp phần tạo nên "lá chắn thép" vững vàng nơi tuyến đầu Đông Bắc.

Tỉ mỉ kiểm tra từng chốt khóa, điểm nối chính xác để bảo đảm khí tài luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Khoảnh khắc ánh chiều trên đầu đạn.

Trận địa tên lửa Trung đoàn 284 luôn sẵn sàng chiến đấu; lực lượng quân y bám đơn vị, bảo đảm sức khỏe bộ đội.

Các chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 284 hiệp đồng nhịp nhàng trên trận địa, thể hiện tinh thần gắn bó, tin cậy và sẵn sàng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc.