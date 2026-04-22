Bãi biển Ninh Bình 'hồi sinh' sau dự án 500 tỷ, đón những du khách đầu tiên

Sau thời gian dài thi công, chỉnh trang và nâng cấp với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, khu du lịch biển Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) đang dần khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn. Hạ tầng được cải thiện rõ rệt, không gian bãi biển sạch đẹp, tạo ấn tượng tích cực với người dân địa phương và du khách.

Sau hơn một năm triển khai, dự án đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh đã hoàn thành phần lớn khối lượng thi công, chỉ còn một số hạng mục hoàn thiện cuối cùng. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp đưa vào khai thác trước mùa mưa bão, đồng thời phục vụ Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026.

Ghi nhận tại khu vực biển Thịnh Long những ngày này, không khí chuẩn bị cho mùa du lịch mới diễn ra khẩn trương. Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tất bật hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Từ hệ thống sân khấu, khu vực tổ chức sự kiện đến các tuyến đường, bãi đỗ xe đều được chỉnh trang, nâng cấp, dọn dẹp sạch sẽ.

Nhiều hạng mục thiết yếu như hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, khu vệ sinh công cộng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách. Bãi biển cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tạo không gian thông thoáng, an toàn trước ngày khai hội.

Dù nhiều hạng mục vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, khu du lịch biển Hải Thịnh đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên tới tham quan, trải nghiệm, tận hưởng không gian biển vừa được chỉnh trang, khang trang và sạch đẹp hơn.

Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của bãi biển sau quá trình chỉnh trang. “Trước đây bãi biển còn nhiều chỗ nhếch nhác, đi lại cũng bất tiện. Giờ thì sạch sẽ, thoáng đãng hơn hẳn, đường sá khang trang, ra biển dạo mát thấy thích lắm. Nhìn bãi biển thay đổi từng ngày, chúng tôi càng có thêm hy vọng về một mùa du lịch đông vui, nhộn nhịp”, bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh cho biết, địa phương cơ bản hoàn tất gia cố bờ kè biển và đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ Tuần Du lịch biển 2026, như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cơ sở lưu trú, hoàn thiện quy chế khu du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị phương án cứu hộ cứu nạn, nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, trong khuôn khổ tuần lễ du lịch biển sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như thả diều, các trò chơi thể thao bãi biển, biểu diễn cà kheo truyền thống, chương trình văn hóa – văn nghệ… nhằm quảng bá hình ảnh Hải Thịnh nói riêng và Ninh Bình nói chung tới du khách. “Chúng tôi đặt mục tiêu đón khoảng 500.000 lượt du khách mỗi năm, từng bước đưa du lịch biển trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế quan trọng của địa phương”, ông Tiến nhấn mạnh.

Trong không khí hối hả của những ngày chuẩn bị cuối cùng, biển Thịnh Long đang khoác lên mình diện mạo mới, sẵn sàng đón du khách. Với sự chuẩn bị đồng bộ cùng nhiều hoạt động phong phú, mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần đưa du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.