Mỹ bất ngờ nhận cảnh báo rúng động từ đồng minh ruột vùng Vịnh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh Tingshu Wang - Pool/Getty Images

Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama đã đưa ra điều mà báo Mỹ mô tả là “một lời đe dọa ngầm” đối với vị thế thống trị của đồng USD trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington tuần trước, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với The Wall Street Journal.

Ông Balama được cho là đã giải thích rằng, Abu Dhabi có thể cần một “phao cứu trợ tài chính” để tránh tình trạng thiếu hụt thanh khoản USD nếu hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến của Mỹ với Iran tiếp tục leo thang.

Tehran đã theo đuổi chiến lược “gây sức ép bất đối xứng” nhằm gia tăng chi phí cho Washington và các đồng minh. UAE là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đòn đáp trả của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và các mục tiêu chiến lược, với hơn 2.800 UAV và tên lửa được cho là đã phóng vào nước này.

Khả năng hỗ trợ tài chính và tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ có thể đề xuất một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, dù thông thường các cơ chế như vậy do Fed xử lý. Tuy nhiên, WSJ cho biết khả năng Cục Dự trữ Liên bang chấp thuận hỗ trợ UAE là không cao.

Bài báo cũng nhắc lại tiền lệ năm ngoái, khi Bộ Tài chính Mỹ đã thu xếp một gói hỗ trợ 20 tỷ USD cho Argentina trước thềm một cuộc bầu cử quan trọng.

Gánh nặng chiến tranh và bất mãn khu vực

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó từng nêu ý tưởng các quốc gia vùng Vịnh chia sẻ một phần chi phí cho cuộc chiến với Iran. Giáo sư Linda Bilmes ước tính Mỹ đã chi khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày trong 40 ngày đầu của xung đột.

Sự bất mãn của các nước Arab với chính sách của Mỹ ngày càng bộc lộ rõ. Ông Abdulkhaleq Abdulla, cựu cố vấn của Tổng thống UAE, kêu gọi đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ tại nước này, cho rằng chúng là gánh nặng hơn là tài sản chiến lược. Ông đề xuất thay vào đó nên ưu tiên mua sắm vũ khí hiện đại của Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ.

Đồng nhân dân tệ và “vòng né” trừng phạt

Iran cũng đang thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz mà họ coi là trung lập trong xung đột, yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử - một cách giúp né tránh sự kiểm soát tài chính và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng suy yếu vai trò của “petrodollar” trong thương mại dầu mỏ toàn cầu, khi ngày càng nhiều quốc gia cân nhắc các phương án thay thế đồng USD trong bối cảnh địa chính trị biến động.