Nổ kho vũ khí ở Syria, ít nhất 14 người thiệt mạng

Arab News dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra ngày 9/9 (giờ địa phương) tại một nhà kho chứa “tàn tích chiến tranh” gần thành phố Sarmada, tỉnh Idlib, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Các lực lượng cứu hộ Syria tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: GettyImages

Theo Bộ Quốc phòng Syria, số vũ khí và đạn dược được cất giữ tại nhà kho là những vật liệu còn sót lại từ cuộc xung đột kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Cơ quan này không công bố chi tiết về chủng loại vũ khí.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ hiện trường. Các lực lượng cứu hộ Syria đã được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ahmad Faour, một thợ sửa xe làm việc gần nhà kho, kể rằng ông và những người xung quanh ban đầu nghe thấy một tiếng nổ nhỏ nên nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, trước khi một vụ nổ lớn xảy ra. Nhiều phương tiện và cơ sở kinh doanh gần đó bị hư hại.

Syria hiện vẫn còn một lượng lớn vũ khí, đạn dược và vật liệu nổ tồn dư sau nhiều năm xung đột. Những kho vũ khí chưa được xử lý hoặc kiểm soát an toàn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ đối với người dân, đặc biệt tại các địa phương từng là chiến trường ác liệt.

Vụ việc tại Sarmada cũng là vụ nổ gây chết người thứ hai xảy ra tại Idlib trong tháng 9/2026. Trước đó, một xe chở đạn dược phát nổ tại thành phố Binnish, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Idlib từng là thành trì quan trọng của các phe phái vũ trang trong hơn 13 năm nội chiến ở Syria. Tỉnh này nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng đối lập trong phần lớn thời gian xung đột, trước khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.