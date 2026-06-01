Kho thuốc nổ phát nổ dữ dội ở Myanmar, ít nhất 46 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Myanmar cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại làng Kaungtup, thuộc thị trấn Namhkam, khu vực nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Đây là địa bàn hiện do Quân Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) kiểm soát.

Một vụ nổ lớn ở Myanmar. Ảnh: en.mehrnews

Một nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường cho biết đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Các nạn nhân đã được đưa đi hỏa táng, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp tục.

Theo nguồn tin này, 74 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện tại Namhkam để điều trị. Một nhân viên cứu hộ khác cho biết hơn 100 ngôi nhà gần hiện trường cũng bị hư hại do sức ép từ vụ nổ.

Trong khi đó, các hãng truyền thông độc lập của Myanmar, đưa ra số liệu thương vong cao hơn, cho rằng số người thiệt mạng có thể dao động từ 50 đến 55 người. Các hình ảnh và video được đăng tải cho thấy cột khói lớn bốc lên sau vụ nổ cùng cảnh đổ nát của nhiều công trình dân cư.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đưa tin vụ nổ gây thương vong lớn và làm hư hại nghiêm trọng nhiều ngôi nhà, song không công bố số liệu cụ thể.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra tại một cơ sở lưu trữ lượng lớn thuốc nổ dùng cho hoạt động khai thác mỏ. Chính quyền địa phương hiện đang triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái định cư cho những người bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, TNLA cho biết số thuốc nổ gelignite được bộ phận phụ trách kinh tế của nhóm lưu trữ để phục vụ hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Nhóm này cũng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gelignite là loại thuốc nổ được sử dụng phổ biến trong ngành khai khoáng và phá đá, nhưng có thể trở nên mất ổn định theo thời gian hoặc khi được bảo quản không đúng quy trình.

TNLA là một thành viên của lực lượng "Liên minh Ba anh em" nổi dậy, đã kiểm soát khu vực Namhkam kể từ cuối năm 2023, sau khi liên minh này cùng các đồng minh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Myanmar tại khu vực đông bắc nước này. Dù TNLA đã ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar vào tháng 10/2025 sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian, quan hệ giữa hai bên vẫn được đánh giá là căng thẳng.