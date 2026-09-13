Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Trị, thiệt hại do mưa lũ gia tăng

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (13/9), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0m; Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ tối ngày 12/9 đến ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Quảng Trị và Tp. Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm như: Tà Long (Quảng Trị) 480mm, Ba Nang (Quảng Trị) 397mm, Tà Lương (Tp. Huế) 396mm,…

Hồi 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị.

Dự báo đến 4h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, ở vị trí 17,5N-105,5E, trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm từ 16,5N-19,0N, phía tây kinh tuyến 107,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) tối và đêm nay (13/9) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay (13/9) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Gần 700 hộ dân được di dời đến nơi an toán, ứng phó với mưa lớn

Chiều nay, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ.

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh/TP: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tính đến 17h ngày 13/9, mưa lũ khiến 9 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 5; Huế 4); 409 nhà bị ngập (Quảng Trị); Lực lượng chức năng tổ chức di dời 694 hộ đến nơi tránh trú an toàn (Quảng Trị 645; Huế 5; Đà Nẵng 44).

Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương. Ảnh: PV

Về ngập lụt, 5 vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông (QL15D, ĐT 588a và ĐT 586 tại Quảng Trị; ĐT 17b tại Huế); 48 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập lụt từ 0,2-0,8m, có nơi trên 01m gây chia cắt cục bộ. (Quảng Trị 36; Huế 12). Đến chiều 13/9, TP Huế nước đang rút, riêng trên địa bàn Phong Điền, Phong Dinh vẫn còn ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, mực nước các sông ở Đà Nẵng đang xuống; các sông ở Huế biến đổi chậm (sông Bồ và sông Hương trên BĐ1); các sông ở Quảng Trị đang lên (Hạ lưu sông Kiến Giang ở mức BĐ1, sông Thạch Hãn dưới BĐ3 0,1m. Dự báo từ nay đến 16/9, sông Thạch Hãn lên trên BĐ3 khoảng 0,5m; hạ lưu sông Kiến Giang lên trên BĐ2;sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có thể lên BĐ2-BĐ3; các sông khác phổ biến BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng đang cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại khoảng 114 xã/phường thuộc Hà Tĩnh (16), Quảng Trị (52), TP. Huế (21) và TP. Đà Nẵng (25); nguy cơ cao đến rất cao, tập trung chủ yếu tại vùng núi, sườn dốc và các khu vực đã có mưa lớn kéo dài. Chi tiết các bản tin áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất được cập nhật thường xuyên tại: nchmf.gov.vn và thoitietvietnam.gov.vn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Huế, đặc biệt lũ trên lưu vực sông Thạch Hãn (Quảng Trị); tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng tổ chức di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ cao.

Duy trì trực ban 24/24 để kịp thời thông tin báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương.