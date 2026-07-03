Đánh bom ở thủ đô Syria, ít nhất 9 người thiệt mạng

SCMP sáng 3/7 dẫn thông báo của giới chức Syria cho biết vụ nổ xảy ra chiều 2/7 (giờ địa phương) tại khu vực al-Hijaz, một trong những địa điểm đông đúc nhất ở Damascus, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính và trung tâm thương mại. Quán cà phê bị đánh bom nằm cách một tòa án khoảng 100 m.

Một thành viên lực lượng an ninh Syria tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: DPA

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 1 kg và được nhồi nhiều mảnh kim loại nhằm gia tăng sát thương. Nghi phạm được cho là đã lẻn vào quán cà phê, đặt bom dưới gầm một chiếc bàn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Giới chức Syria cảnh báo số người chết trong vụ đánh bom mới nhất có thể tiếp tục tăng do nhiều nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ nổ, đối tượng tìm cách di chuyển về phía tòa án gần đó và có thể tiếp tục thực hiện một vụ tấn công khác. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã truy đuổi và bắt giữ nghi phạm. Nhà chức trách cũng triển khai chó nghiệp vụ rà soát hiện trường để bảo đảm không còn thiết bị nổ nào khác.

Thống đốc Damascus Maher Marwan cùng ngày khẳng định những kẻ đứng sau vụ đánh bom sẽ sớm bị đưa ra trước công lý. Ông cho biết Syria đang từng bước khôi phục ổn định sau nhiều năm xung đột, song vẫn còn những "thế lực xấu" tìm cách phá hoại tiến trình tái thiết cũng như nỗ lực cải thiện tình hình an ninh và kinh tế của đất nước.

Đến nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Giới chức Syria cũng chưa xác nhận đây có phải là hành động khủng bố hay có liên quan đến các nhóm cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không.

Damascus thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ đánh bom gây thương vong. Hồi tháng 5/2026, một vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Syria tại thủ đô đã khiến một binh sĩ thiệt mạng và ít nhất 18 người bị thương.