Điểm nóng xung đột ngày 6-9: Đan Mạch tiếp sức cho "át chủ bài" của Ukraine

Đài truyền hình DR hôm 4-9 cho biết nhiên liệu cho tên lửa hành trình tầm xa Flamingo sẽ được sản xuất tại Đan Mạch.

Cơ sở sản xuất này được cho là đặt gần căn cứ không quân Skrydstrup ở miền Nam Đan Mạch và thuộc sở hữu của FPRT, một công ty con của doanh nghiệp Fire Point đến từ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa "cây nhà lá vườn" Flamingo có khả năng tấn công mục tiêu xa tới 3.000 km, tức đủ tầm vươn tới tới Siberia của Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận trong vài tháng tới Ukraine chưa thể sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tổ chức họp báo tại Căn cứ không quân Skrydstrup, Đan Mạch, ngày 20-8-2023. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

DR cho hay Đan Mạch dự kiến thông qua một đạo luật vào tuần tới nhằm cấp cho công ty Ukraine này quyền miễn trừ một số quy định và tránh khỏi các khiếu kiện dân sự. Dự kiến, việc sản xuất nhiên liệu cho tên lửa Flamingo trên sẽ bắt đầu trên đất Đan Mạch từ ngày 1-12 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trước đó cũng từng tuyên bố rằng các nhà sản xuất vũ khí của Ukraine "đang trên đường" bắt đầu sản xuất trên lãnh thổ Đan Mạch.

Truyền thông Anh từng đặt nghi vấn liệu tên lửa Flamingo có thực sự do Ukraine phát triển hay không. Họ đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa Flamingo với mẫu tên lửa hành trình FP-5 do Anh chế tạo, được giới thiệu hồi đầu năm nay.

Hơn nữa, công ty Fire Point cũng được cho là đang bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine điều tra vì nghi ngờ đã cung cấp thông tin sai lệch cho chính phủ về giá cả và tiến độ bàn giao.

Trong khi đó, trang Militarnyi cho biết Anh đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật NIGHTFALL cho Ukraine sau khi hoàn tất phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy đã công bố thông tin này trong một cuộc họp báo. Ông nói: "Trong hơn 3,5 năm qua, Anh là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ Ukraine và cung cấp cho họ mọi thứ cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đáp ứng những gì Kiev cho là thiết yếu nhất. Tuy nhiên, khi làm điều này chúng tôi không tiết lộ chi tiết về các công nghệ mà London sẽ cung cấp".

Việc phát triển tên lửa NIGHTFALL đã được công bố vào cuối tháng 8, nó có tầm bắn hơn 600 km và mang theo khoảng 300 kg thuốc nổ, do đó tổng trọng lượng đầu đạn có thể lên tới 400 - 500 kg.

Bệ phóng tên lửa M270 phóng tên lửa ATACMS. Ảnh: Quân đội Mỹ

Tên lửa NIGHTFALL bay theo quỹ đạo "gần như đạn đạo" khi cơ động ở giai đoạn cuối của hành trình. Điều này đảm bảo độ chính xác cao trong việc tiêu diệt mục tiêu với độ lệch vòng tròn không quá 5 m.

Hệ thống định vị phải hoạt động ổn định trong "môi trường điện từ phức tạp", ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh hoặc bị gây nhiễu bởi phương tiện tác chiến điện tử.

Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị ít nhất 5 nguyên mẫu hoàn chỉnh của tên lửa NIGHTFALL để thử nghiệm trong vòng 9 - 12 tháng.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng không một hình thức viện trợ nào của phương Tây có thể thay đổi cục diện chiến trường, đồng thời yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev như một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.