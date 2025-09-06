Đặc nhiệm Ukraine giải cứu 4 binh sĩ ẩn náu suốt 3 năm trong khu vực Nga kiểm soát

Các thành viên lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine. Ảnh minh họa. Nguồn: Grey Dynamic.

Ông Neizhpapa nói nhiệm vụ này được thực hiện bởi đơn vị đặc nhiệm "Thiên thần" thuộc lực lượng hải quân Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo ông Neizhpapa, 4 binh sĩ đều bị thương trong chiến đấu và đã ẩn náu trong bệnh viện tại khu vực hiện do Nga kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine. Các bác sĩ bệnh viện đã che giấu, giúp các binh sĩ này tránh bị quân đội Nga bắt giữ.

Không rõ cuộc giải cứu diễn ra như thế nào. Sự tham gia của đặc nhiệm hải quân Ukraine cho thấy các binh sĩ có thể đã được sơ tán qua đường biển, di chuyển một cách bí mật.

Trong số 4 người được giải cứu có một lính thủy đánh bộ, ba thành viên Vệ binh Quốc gia. Ngoài ra, một bác sĩ đã che giấu họ suốt nhiều năm cũng được sơ tán.

“Chiến dịch được lên kế hoạch và chia thành nhiều giai đoạn, tính đến khả năng xảy ra giao tranh”, ông Neizhpapa cho biết. “Các binh sĩ của chúng tôi đã sống sót theo cách tưởng chừng không còn hy vọng”.

Nhiệm vụ sơ tán đặc biệt này được khởi động sau khi ông Neizhpapa nhận thông tin từ bà Olha Reshetilova, Ủy viên nhân quyền Ukraine phụ trách quyền lợi binh sĩ.

Bà Reshetilova nắm được thông tin từ một binh sĩ Ukraine mới được Nga trả tự do. Binh sĩ này nói có đồng đội là người thân đã ẩn náu trong bệnh viện suốt từ năm 2022.

Trong đoạn video do ông Neizhpapa công bố, một binh sĩ chờ gặp lại người thân. “Tôi nhớ anh ấy vô cùng. Giờ tôi sắp được gặp rồi. Trải qua những năm tháng như vậy thật không dễ dàng”, binh sĩ Ukraine xúc động nói.

Đây chỉ là một trong số các sứ mệnh giải cứu binh sĩ của đặc nhiệm hải quân Ukraine. Tính đến nay, đơn vị “Thiên thần” đã giải cứu tổng cộng 88 người, theo tờ Kyiv Independent.

Tháng 7/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã hồi hương 6.400 công dân Ukraine trong xung đột với Nga, trong đó 5.857 người được trả tự do thông qua các đợt trao đổi tù binh.