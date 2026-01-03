Những điều đặc biệt về đơn vị đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Mỹ tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Trong chiến dịch diễn ra vào sáng sớm 3/1, nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Caracas và các khu vực khác của Venezuela, cho thấy lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu trọng yếu. Theo CBS News, nhiệm vụ này được thực hiện bởi Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ.

Được thành lập năm 1977 và có căn cứ tại Fort Bragg, bang Bắc Carolina, Delta Force là một trong những đơn vị quân sự tinh nhuệ và bí mật nhất trên thế giới. Lực lượng hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Lục quân Mỹ và chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh Tác chiến liên hợp đặc biệt (JSOC). Delta Force còn được biết đến với tên gọi Biệt đội Tác chiến đặc biệt số 1 – Delta (1st SFOD-D).

Cấu trúc của đơn vị được mô phỏng theo Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh.

Vì phải đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng và bí mật tuyệt đối, đơn vị này được nói là đã và đang sử dụng nhiều tên gọi khác nhau, như Các đơn vị Phân vùng quân đội (ACE), Nhóm Ứng dụng chiến đấu (CAG) hoặc Delta.

Đơn vị này chuyên đảm trách những nhiệm vụ rủi ro cao, nhằm vào mục tiêu quan trọng và chủ yếu được giao nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, tiêu diệt và bắt giữ các mối đe dọa khủng bố, và trinh sát đặc biệt.

Đơn vị này cũng được huấn luyện về bảo vệ yếu nhân và thực hiện nhiệm vụ chiến tranh phi truyền thống, với các thành viên thành thạo kỹ năng bắn tỉa, cận chiến, chất nổ và các kỹ thuật xâm nhập bí mật. Họ được huấn luyện để xử lý nhiệm vụ trên máy bay, tàu hỏa, tàu thủy và xe cộ, có thể can thiệp và kiểm soát bất kỳ tình huống nào trong bất kỳ môi trường nào.

Lực lượng Delta chuyên thực hiện những nhiệm vụ khó nhất của quân đội Mỹ

Cấu trúc của lực lượng

Lực lượng Delta được chia thành 4 đội chính, và mỗi đội được chia thành 3 tiểu đội - Tiểu đội trinh sát/bắn tỉa, chuyên thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ bắn tỉa, và hai tiểu đội hành động trực tiếp/tấn công tập trung vào tấn công mục tiêu, đột kích và các nhiệm vụ rủi ro cao.

Hầu hết các nhiệm vụ mà Lực lượng Delta thực hiện đều được giữ bí mật và chỉ một số hoạt động được công khai sau một thời gian.

Một số chiến dịch nổi tiếng của Lực lượng Delta là Chiến dịch Cơ hội tối thượng, Cuộc truy lùng Bin Laden năm 2001, Cuộc không kích Baghdad, Giải cứu con tin Iraq, Chiến dịch Rắn Gothic, Somalia, Chiến dịch Cơn thịnh nộ Khẩn cấp, Grenada, và Cuộc đột kích vào thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

Lực lượng Delta chỉ tuyển dụng những cá nhân có năng lực và ý chí nhất. Họ thường tuyển dụng binh lính từ Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ (Mũ nồi xanh) và Trung đoàn Biệt kích số 75.

Quá trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe, và chỉ một phần nhỏ ứng viên được chọn. Các bài kiểm tra thể lực bao gồm cuộc hành quân đêm khoảng 27 km có tính giờ, mang theo ba lô nặng khoảng 16 kg, hoặc cuộc hành quân khoảng 62 km có tính giờ trên địa hình hiểm trở, dốc đứng mang theo ba lô nặng khoảng 20 kg.

Những người vượt qua bài kiểm tra sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc nhiệm kéo dài 6 tháng, để trở thành lính đặc nhiệm tinh nhuệ sẵn sàng cho những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên thế giới.