Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Iran, Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt không kích mới nhất

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất một đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn "rất mạnh" để đáp trả các hành động của Tehran.

Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu vào khoảng 20h (theo giờ miền Đông) nhằm đáp trả vụ Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông vào hôm qua.

"Lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran lúc 20h. Đây là phản ứng mạnh mẽ trước các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông ngày hôm qua", CENTCOM viết trên nền tảng X.

Ảnh minh hoạ.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc không kích tập trung vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục trước khi chiến dịch diễn ra, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ đáp trả cứng rắn.

"Chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào họ vì đến lượt chúng ta phải hành động. Họ biết điều đó sắp xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên.

Đến khoảng 22h theo giờ ET, CENTCOM tuyên bố chiến dịch đã hoàn tất sau một "đợt tấn công dữ dội" nhằm vào nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo thông báo, các lực lượng Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng nhiều năng lực hàng hải của IRGC. Tuy nhiên, CENTCOM không công bố số lượng mục tiêu cụ thể hoặc đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công.

"Các phương tiện của CENTCOM đã tấn công hàng chục mục tiêu của IRGC ở Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển và năng lực hàng hải", CENTCOM viết.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran sáng thứ Năm (30/7) đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên tại miền nam nước này sau khi Mỹ tiến hành không kích.

Đài Press TV cho biết các vụ nổ xảy ra tại một số địa điểm ở miền nam Iran vào rạng sáng 30/7 theo giờ địa phương. Đài truyền hình nhà nước IRIB cũng xác nhận các tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz, cùng khu vực xung quanh một số hòn đảo chiến lược trên tuyến hàng hải này.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết đảo Kish, nằm ở Vịnh Ba Tư, cũng nằm trong khu vực xuất hiện các tiếng nổ, song khẳng định không có thiệt hại đối với các khu dân cư hoặc đô thị trên đảo.

Đợt không kích mới đánh dấu bước leo thang tiếp theo trong căng thẳng giữa Washington và Tehran, sau khi hai bên liên tiếp có các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau trong những ngày gần đây.