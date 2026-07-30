Xe lu trên ôtô tải rơi xuống đường ở TP HCM

Khoảng 13h, nam tài xế lái ôtô tải chở xe lu ba bánh lăn thép lưu thông trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ đường Võ Trần Chí về bến xe Miền Tây. Khi rẽ trái để quay đầu, xích chằng buộc bị đứt, khiến xe lu rơi xuống mặt đường.

Xe lu rơi xuống từ ôtô tải chắn ngang làn đường, khiến giao thông ùn tắc. Ảnh: Anh Kha

Do xe lu rơi với tốc độ chậm, nhiều ôtô và xe máy phía sau kịp tránh nên không có thương vong. Tuy nhiên, hai phương tiện chắn ngang làn đường, khiến tuyến giao thông huyết mạch ùn tắc.

CSGT sau đó đến ghi nhận hiện trường, rải cát xử lý lượng dầu từ động cơ xe lu chảy tràn để tránh trơn trượt. Đến 15h, hai xe được di dời.

Theo Nghị định 168/2024, xe chở hàng hoá là phương tiện vận tải, thiết bị kỹ thuật không chằng buộc hoặc chằng buộc không đúng quy định có thể bị phạt 18-22 triệu đồng.