Còi báo động vang lên khắp vùng Vịnh, Mỹ - Iran tiếp tục đấu súng

Nhiều tiếng nổ vang lên gần đảo Qeshm

Hãng tin Mehr dẫn các nguồn tin địa phương và người dân cho biết "những âm thanh giống như tiếng nổ" đã được nghe thấy gần đảo Qeshm của nước này vào rạng sáng thứ Tư (ngày 3/6, theo giờ địa phương).

Nguyên nhân chính xác của sự việc chưa được xác định và quân đội Iran lẫn các cơ quan thực thi pháp luật nước này chưa đưa ra bình luận chính thức.

Theo đánh giá ban đầu được truyền thông Iran dẫn lại từ một nguồn tin có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một vật thể bay có thể đã rơi xuống khu vực ven biển không có người ở phía nam đảo Qeshm.

Kuwait đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái

Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết rạng sáng thứ Tư, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này.

"Bất kỳ tiếng nổ nào được nghe thấy đều là kết quả của hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không", Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait cho biết, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh và an toàn của cơ quan chức năng.

Ảnh minh hoạ.

Phía Kuwait không nêu rõ bên đứng sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một tài khoản Telegram có liên hệ với IRGC tuyên bố ba tên lửa đã đánh trúng các "căn cứ của đối phương" tại Kuwait.

Không lâu sau các diễn biến tại Kuwait, còi báo động tiếp tục vang lên tại Bahrain. Giới chức nước này kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó tuyên bố các lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân được quân đội Mỹ sử dụng tại Kuwait.

Mỹ lên tiếng

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mang tính "tự vệ" nhằm vào đảo Qeshm của Iran để đáp trả những gì Washington mô tả là các nỗ lực tấn công của Tehran trên khắp Trung Đông.

"Iran đã phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực, tuy nhiên, tất cả đều không trúng mục tiêu. Hai tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, và ba tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức", CENTCOM viết trên nền tảng X.

Theo CENTCOM, Mỹ đã tấn công một trạm kiểm soát mặt đất của quân đội Iran trên đảo Qeshm, và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch này.

Ngược lại, IRGC tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait đáp trả hành động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm. Lực lượng này cho biết đã phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo vào Kuwait và cảnh báo đây mới chỉ là "phản ứng ban đầu", đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành các đợt trả đũa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.