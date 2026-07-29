Iran hé lộ tướng không quân từng 'lái cường kích tấn công căn cứ Mỹ'

Quân đội Iran hôm nay thông báo thi thể tướng Majid Kazemi sẽ được hồi hương trong ngày, sau khi danh tính được xác nhận thông qua xét nghiệm ADN và kiểm tra chuyên sâu. Ông là một trong 4 phi công trên hai cường kích Su-24 tham gia tập kích căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar đầu tháng 3. Giới chức đang tiếp tục xác định số phận của 3 quân nhân còn lại.

Theo quân đội Iran, hai cường kích Su-24 ngày 2/3 cất cánh từ căn cứ không quân Shahid Doran tại thành phố Shiraz để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel.

Chuẩn tướng Iran Majid Kazemi trong ảnh đăng ngày 29/7. Ảnh: Tasnim

"Biên đội đã vượt qua các hệ thống cảnh giới tiên tiến của kẻ địch, trước khi ném bom căn cứ Al Udeid và gây thiệt hại nặng cho cơ sở này. Trên hành trình trở về, hai cường kích trúng hỏa lực của hệ thống phòng không đối phương tại vịnh Ba Tư. Kể từ đó, chúng tôi đã nỗ lực xác định số phận của các phi công", quân đội Iran cho hay.

Bộ Quốc phòng Qatar hôm 2/3 tuyên bố đã bắn hạ hai cường kích Su-24, cũng như đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và 5 máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine khi đó xác nhận thông tin về sự việc, nhưng không đề cập mục tiêu mà cường kích Iran nhắm tới. "Các chiến đấu cơ Qatar đã lần đầu bắn hạ hai máy bay Iran khi chúng đang trên đường tới mục tiêu", ông nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4/3.

CNN dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 2/3 triển khai hai cường kích Su-24 hướng về căn cứ Al Udeid và Ras Laffan, cơ sở chế biến khí đốt tự nhiên quan trọng và là trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Một trong hai nguồn tin nói rằng biên đội Su-24 chỉ còn cách mục tiêu khoảng hai phút bay. Người còn lại cho biết có thể thấy cường kích Iran bằng mắt thường, biên đội mang theo "bom và đạn dẫn đường".

Mảnh vỡ được cho là của cường kích Iran bị bắn hạ trong ảnh đăng hồi tháng 4. Ảnh: Al Jazeera

Qatar phát cảnh báo qua liên lạc vô tuyến song các phi cơ không phản hồi, sau đó hạ độ cao xuống khoảng 24 m để tránh bị radar phòng không phát hiện, theo một nguồn tin.

"Do áp lực thời gian và dựa trên những bằng chứng sẵn có, biên đội Su-24 Iran được phân loại là mục tiêu thù địch. Qatar sau đó triển khai chiến đấu cơ, một tiêm kích F-15 đã giao chiến với hai cường kích Iran trước khi bắn hạ chúng", người này nói thêm.

Hai máy bay Iran rơi xuống lãnh hải Qatar. Majed al-Ansari, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, ngày 3/3 cho biết nỗ lực tìm kiếm phi công đang được tiến hành.

Nằm trên sa mạc ở ngoại ô thành phố Doha của Qatar, Al Udeid là căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Đây là nơi đặt các đơn vị tiền phương thuộc CENTCOM, cùng với lực lượng không quân và đặc nhiệm ở khu vực.

Căn cứ này được bảo vệ bởi lưới phòng không gồm các tổ hợp Patriot của Mỹ và Qatar. Trước khi vụ tập kích tên lửa xảy ra, Mỹ đã điều chuyển thêm một số hệ thống Patriot từ Nhật Bản và Hàn Quốc tới Qatar để gia cố năng lực phòng thủ của căn cứ.

Ngoài cuộc tập kích bằng biên đội Su-24, Iran cũng phóng nhiều tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ Al Udeid, gây hàng loạt thiệt hại ở địa điểm này.