Nhà Trắng: Ông Trump sẽ gặp ông Tập tại Hàn Quốc vào tuần sau

Ngày 23-10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày 30-10, bên lề Hội nghị Cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Bà Leavitt không cung cấp thêm chi tiết, theo hãng tin Bloomberg.

Sau đó cùng ngày, khi được hỏi về cuộc hội đàm dự kiến với ông Tập, ông Trump nói: “Tôi nghĩ cuộc gặp sẽ rất tốt đẹp và mọi người sẽ đều hài lòng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: UPI/BLOOMBERG

Cuộc gặp tại Hàn Quốc - nước chủ nhà APEC năm nay - sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Trump trở lại cương vị tổng thống hồi tháng 1.

Hai bên đã có ít nhất 3 cuộc điện đàm trong năm nay, gần nhất là vào tháng 9. Lần gặp trực tiếp trước đó giữa họ diễn ra vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hôm 20-10, Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng sẽ hội đàm với ông Tập Cận Bình tại APEC để đạt được một thỏa thuận thương mại mà ông gọi là "công bằng". Ông Trump cho biết có kế hoạch thăm Bắc Kinh vào năm 2026, theo lời mời từ phía Trung Quốc.

Ông Trump từ lâu cho rằng đối thoại trực tiếp với ông Tập là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề tồn đọng giữa 2 nước, từ thuế quan, hạn chế xuất khẩu, mua bán nông sản, vấn đề fentanyl cho đến các điểm nóng địa chính trị như Đài Loan.

Ông Trump từng nhiều lần ca ngợi mối quan hệ cá nhân với ông Tập, nhưng mối quan hệ đó đang bị thử thách sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đầu tháng này, ông Trump thậm chí cân nhắc hủy cuộc gặp vì không hài lòng với việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Ông Trump đe dọa áp thêm thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11 nếu Bắc Kinh không nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh dự kiến hết hạn vào ngày 10-11, trừ khi được gia hạn.

Cũng trong ngày 23-10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo rằng Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Malaysia từ ngày 24-10 đến 27-10 để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với phía Mỹ, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Bộ này, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Cuộc gặp được tổ chức nhằm thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong các cuộc điện đàm trong năm nay.