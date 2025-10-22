Ông Trump nêu loạt yêu cầu với Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra một danh sách các yêu cầu chính trước thềm các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Trung Quốc. Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này và lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào năm 2026.

Chia sẻ tại Nhà Trắng ngày 20-10 cùng với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, ông Trump cho biết ông đã nhận được lời mời từ Bắc Kinh và có ý định tới đó "vào đầu năm tới".

Ông Trump cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ hội đàm với ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc để đạt được một thỏa thuận thương mại mà ông gọi là "công bằng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Các vấn đề chính được ông Trump nêu ra bao gồm việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, dòng chảy fentanyl, việc đình trệ mua đậu tương và vấn đề Đài Loan.

. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm vào đầu tháng này. Để đáp trả, ông Trump đe dọa sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11.

Cũng trong hôm 20-10, ông Trump và Thủ tướng Albanese đã công bố một thỏa thuận nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của Mỹ với các khoáng sản quan trọng, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan: "Tôi nghĩ khi chúng ta kết thúc các cuộc gặp ở Hàn Quốc, Trung Quốc và tôi sẽ có một thỏa thuận thương mại thực sự công bằng và tuyệt vời".

. Ông Trump bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ nối lại việc mua đậu tương của Mỹ sau khi lượng nhập khẩu của Bắc Kinh (nhà thu mua lớn nhất thế giới) sụt giảm mạnh trong bối cảnh đối đầu thuế quan.

. Ông Trump cũng kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt việc tuồn fentanyl", cáo buộc chính quyền Bắc Kinh đã không kiềm chế được việc xuất khẩu chất này và các tiền chất của nó.

. Về vấn đề Đài Loan, ông Trump đã hạ thấp nguy cơ xung đột, nói rằng: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi... Trung Quốc không muốn làm vậy".

Hợp tác Mỹ - Đài Loan là một điểm gây tranh cãi lớn đối với Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo và coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Trong khi đó, Đài Loan từ lâu đã mua vũ khí của Mỹ để phòng thủ.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.