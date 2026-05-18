Công an triệu tập nam thanh niên lao vào quán bida đánh đập, đạp vào mặt nữ nhân viên

Ngày 17/5, Công an xã Diễn Châu, Nghệ An đã triệu tập P.M.Q (SN 2004, trú tại xã Diễn Châu) để làm rõ vụ việc hành hung một cô gái.

Trước đó, Công an xã Diễn Châu nhận được trình báo của chị N.T.P. (SN 2005, trú tại xã Diễn Châu) về việc khoảng 16h25 chiều 14/5 do mâu thuẫn tình cảm, Q đã dùng tay, chân gây thương tích cho chị tại một quán bida ở xã Diễn Châu.

Theo tường trình của chị P, giữa chị và Q có với nhau một đứa con nhưng chưa kết hôn. Trong quá trình chung sống như vợ chồng, Q nhiều lần đánh đập chị.

Khoảng 16h25 chiều 14/5, Q tới quán bida ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nơi chị P đang làm việc và có hành vi hành hung chị P.

Hình ảnh camera an ninh quán bida ghi lại, Q vào trong quán bida túm tóc rồi tát chị P. Dù có một số người chơi bida xung quanh tới can ngăn nhưng Q vẫn tiếp tục đánh chị P.

Khi chị P. ngã xuống sàn, Q dùng chân đạp thẳng vào vùng đầu chị P nhiều lần khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, mắt, bầm tím trên cơ thể.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, chị P. phải nhập viện để điều trị. Hiện Công an xã Diễn Châu đang điều tra vụ việc.