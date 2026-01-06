Kẻ gian dùng búa phá xe Mật vụ, đột nhập Nhà Phó tổng thống Mỹ trong đêm

Nhà riêng của Phó tổng thống JD Vance tại phía đông thành phố Cincinnati, bang Ohio, bị đột nhập và phá hoại trong đêm 4/1 (giờ địa phương), khi một người đàn ông dùng búa đập vỡ nhiều cửa kính và gây hư hại tài sản. Thời điểm xảy ra sự việc, Phó tổng thống và gia đình không có mặt tại nhà.

Hình ảnh ô cửa kính bị vỡ tại nhà riêng của Phó tổng thống JD Vance ở phía đông thành phố Cincinnati, bang Ohio, ngày 5/1/2026. (Ảnh: WCPO 9 News/AP)

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết nghi phạm bị phát hiện ngay sau nửa đêm. Theo bản khai nộp lên tòa án hôm 6/1, người này mang theo một chiếc búa, phá hoại một xe Mật vụ không gắn biển đậu trên lối vào, trước khi tiến về phía ngôi nhà và đập vỡ các ô cửa kính.

Nghi phạm sau đó bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị các đặc vụ khống chế. Người này được xác định là William D. DeFoor, 26 tuổi, cư trú tại Cincinnati. Giới chức cho biết tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 28.000 USD.

Văn phòng Phó tổng thống xác nhận ông Vance và gia đình đã trở lại Washington, D.C. chỉ vài giờ trước khi vụ việc xảy ra, sau kỳ nghỉ cuối tuần tại Ohio.

Sau khi bị bắt giữ, DeFoor đã bị truy tố ở cấp liên bang. Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam Ohio cho biết nghi phạm đối mặt các tội danh gồm: làm hư hại tài sản của chính phủ; thực hiện hành vi bạo lực đối với tài sản trong khu vực, công trình được bảo vệ; và tấn công, chống đối hoặc cản trở nhân viên liên bang. Tổng khung hình phạt đối với các tội danh này có thể lên tới hàng chục năm tù.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang phối hợp với Cincinnati Police Department và Văn phòng Công tố Liên bang trong quá trình điều tra và hoàn tất các quyết định truy tố.

Trên mạng xã hội X, Phó tổng thống JD Vance gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng. “Tôi cảm ơn những lời hỏi thăm sau vụ tấn công vào nhà chúng tôi, ông viết. “Theo những gì tôi được biết, một người mất kiểm soát đã cố xông vào bằng cách đập vỡ cửa kính".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AP)

Hồ sơ tòa án cho thấy DeFoor từng đối mặt một cáo buộc phá hoại tài sản vào năm 2024 và đã đồng ý tham gia điều trị tại hệ thống Tòa án Sức khỏe Tâm thần của quận.

Ngôi nhà của Phó tổng thống nằm trong một trong những khu dân cư lâu đời nhất của Cincinnati, trên các triền đồi nhìn xuống thành phố. Trong suốt nhiệm kỳ của ông Vance, khu vực này thường xuyên xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối, từng có thời điểm xảy ra căng thẳng giữa người biểu tình và chính ông Vance vào mùa xuân năm ngoái.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đối mặt với những lo ngại gia tăng về an ninh chính trị và các mối đe dọa nhằm vào quan chức cấp cao.